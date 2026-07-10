Joia da Espanha, Lamine Yamal quase jogou Copa do Mundo por outra seleção

Destaque da Espanha contra a Bélgica, Yamal já esteve na mira de outra seleção

Lamine Yamal, da Espanha ( Getty Images via AFP)

A Espanha entra em campo nesta sexta-feira (10), em Los Angeles, para encarar a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. No centro dos holofotes está Lamine Yamal, o jovem prodígio do Barcelona e um dos maiores destaques da equipe comandada por Luis de la Fuente.

O que muitos torcedores não sabem, no entanto, é que o destino do camisa 19 poderia ter sido completamente diferente nesta competição. O atacante Lamine Yamal poderia estar vestindo as cores do Marrocos, seleção que acabou eliminada na última quinta-feira (9) após cair diante da França.

Nascido na Espanha, Lamine Yamal carrega uma rica herança multicultural: é filho de pai marroquino e mãe guineense. Essa diversidade de origens fez com que, ainda nas categorias de base, o jovem talento se tornasse o principal alvo de um ambicioso projeto da Federação Marroquina de Futebol para recrutar jogadores da diáspora espalhados pela Europa.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O vídeo polêmico na Copa de 2022

A ligação de Yamal com as origens do pai quase virou crise na Espanha. Durante o Mundial do Catar, em 2022, quando o Marrocos eliminou a própria Espanha nas oitavas de final, um vídeo do jogador,então com apenas 14 anos, viralizou nas redes sociais.

Nas imagens gravadas em um vestiário da base do Barcelona, Yamal aparecia rindo da eliminação dos espanhóis nos pênaltis, ironizando os colegas de clube e beijando o escudo da seleção marroquina.

A reação da Espanha

Diante do risco de perder um dos maiores talentos de sua nova geração para a seleção marroquina, a Federação Espanhola acelerou o processo de integração de Lamine Yamal à equipe principal. Em setembro de 2023, aos 16 anos, o atacante foi convocado pela primeira vez para defender a Espanha e, em sua estreia, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção.

Pelas regras de elegibilidade da Fifa, ao entrar em campo por uma equipe principal em uma partida de competição oficial, o vínculo se torna definitivo. A estratégia espanhola funcionou: Yamal foi blindado e o Marrocos perdeu a disputa. Hoje, consolidado como peça fundamental no esquema tático de Luis de la Fuente, Yamal tenta furar o bloqueio belga para colocar a Espanha nas semifinais.

