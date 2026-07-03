Argentina supera valente Cabo Verde, vence na prorrogação e vai às oitavas da Copa 2026

Seleção africana desafia a atual campeã do mundo até o fim, porém vê argentinos decidirem a classificação no tempo extra

Lionel Messi e Nahuel Molina em ação pela Argentina na Copa 2026 (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AF)

A Argentina está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, a atual campeã mundial derrotou Cabo Verde por 3 a 2 após a prorrogação, em confronto válido pelos 16 avos de final do torneio.

Em uma partida eletrizante, a Albiceleste precisou superar a organização defensiva dos africanos. Os argentinos chegaram a abrir o placar com Lionel Messi, viram Cabo Verde empatar no segundo tempo e precisaram buscar a vantagem duas vezes no tempo extra.

Lisandro Martínez colocou os 'hermanos' novamente à frente logo no início da prorrogação, mas Cabo Verde voltou a igualar o marcador com um golaço de Sidny Cabral. A classificação só foi confirmada aos 21 minutos do tempo extra, quando Cristian Romero marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Messi.

Agora, os tricampeões mundiais terão pela frente o Egito nas oitavas de final. O confronto acontece na próxima terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em Atlanta, valendo vaga nas quartas de final do torneio.

O JOGO

Como era esperado, a Argentina assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos. A equipe de Lionel Scaloni tentou impor seu estilo característico, trocando passes e buscando espaços diante de um Cabo Verde extremamente disciplinado taticamente.

A seleção africana, comandada por Bubista, apostou em linhas compactas e em uma forte marcação próxima da área. O plano funcionou durante boa parte da primeira etapa, obrigando os argentinos a buscarem soluções individuais para quebrar o bloqueio.

Mesmo pressionado, Cabo Verde também contou com mais uma atuação segura do goleiro Vozinha, um dos destaques da equipe ao longo da campanha. O experiente arqueiro foi exigido diversas vezes e evitou que a vantagem argentina fosse construída mais cedo.

A insistência sul-americana, porém, foi recompensada aos 27 minutos. Lisandro Martínez encontrou um lançamento preciso para Lionel Messi. O camisa 10 dominou dentro da área com categoria e, com extrema tranquilidade, finalizou de pé esquerdo para abrir o placar.

O gol teve peso histórico. Foi o 20º de Messi em Copas do Mundo e o sétimo dele nesta edição do Mundial.

A vantagem parcial não diminuiu o ímpeto argentino. Até o intervalo, a Albiceleste seguiu pressionando em busca do segundo gol, mas esbarrou novamente na boa atuação defensiva dos africanos.

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou completamente.

Mais agressivo, Cabo Verde passou a ocupar o campo ofensivo e criou as melhores oportunidades da partida. O prêmio veio aos 13 minutos. Ryan Mendes avançou pela direita e encontrou Deroy Duarte livre na entrada da área. O camisa 14 finalizou rasteiro, sem chances para Emiliano Martínez, e empatou o confronto.

O gol entrou para a história do país africano. Foi o primeiro de Cabo Verde em uma fase mata-mata de Copa do Mundo, justamente em sua estreia no torneio. Também foi o primeiro gol de Deroy Duarte com a camisa da seleção.

A igualdade mudou o ambiente no estádio. A festa da torcida argentina deu lugar à apreensão. Embora mantivesse mais posse de bola, a equipe sul-americana encontrava dificuldades para superar novamente a retranca montada por Bubista.

Os minutos passaram e a pressão argentina aumentou, mas o bloqueio cabo-verdiano resistiu até o fim do tempo regulamentar. A definição ficou para a prorrogação.

Logo aos dois minutos do primeiro tempo extra, a Argentina encontrou o caminho da classificação. Em cobrança de escanteio de Lionel Messi, Alexis Mac Allister desviou na primeira trave e a bola sobrou para Lisandro Martínez. Livre na segunda trave, o defensor finalizou com força para marcar o segundo gol argentino.

Quando parecia que a atual campeã mundial controlaria o restante da partida, Cabo Verde mostrou novamente porque foi uma das surpresas positivas desta Copa do Mundo.

Aos 12 minutos da prorrogação, o lateral Sidny Cabral voltou a colocar os africanos no jogo. Pela esquerda, ele trouxe a bola para o pé direito, arriscou de longa distância e acertou um chute espetacular. A finalização saiu rente à linha da grande área e encontrou o ângulo esquerdo de Emiliano Martínez, que nada pôde fazer. Um golaço que decretou o empate por 2 a 2 e incendiou novamente o Hard Rock Stadium.

A igualdade renovou as esperanças cabo-verdianas e aumentou a tensão do lado argentino. Mais uma vez, a equipe africana mostrava poder de reação diante de uma das favoritas ao título.

Mas a Argentina voltou a encontrar no jogo aéreo o caminho para a classificação. Aos 21 minutos da prorrogação, em mais uma cobrança de escanteio de Messi, Cristian "Cuti" Romero subiu mais alto que a defesa africana e cabeceou firme para o fundo das redes. O terceiro gol argentino colocou a Albiceleste novamente em vantagem e definiu o placar em 3 a 2.

Nos minutos finais, Cabo Verde ainda tentou uma última pressão em busca de levar a decisão para os pênaltis, mas a defesa argentina conseguiu segurar o resultado e confirmar a vaga.

Ao apito final, alívio para a atual campeã do mundo e reconhecimento para uma valente seleção de Cabo Verde, que vendeu caro a eliminação e protagonizou uma das histórias mais marcantes desta Copa do Mundo.