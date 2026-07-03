Copa 2026: Egito bate Austrália nos pênaltis e avança às oitavas pela primeira vez

Seleção do Egito na Copa do Mundo 2026 (PAUL ELLIS / AFP)

O Egito segue fazendo história em Copas do Mundo. Nesta sexta-feira (3), em Dallas, a seleção africana superou a Austrália nos pênaltis (4 a 2) após empate por 1 a 1 e garantiu classificação inédita para as oitavas de final.

O resultado representa mais um marco para os egípcios, que já haviam alcançado sua melhor campanha em Mundiais ao avançar pela primeira vez da fase de grupos. Agora, a equipe comandada por uma geração liderada por Mohamed Salah vai disputar, também pela primeira vez, uma vaga nas quartas de final.

Agora, o Egito aguarda a definição de seu adversário nas oitavas de final. A seleção africana enfrentará o vencedor do duelo entre Argentina e Cabo Verde, que se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília).

A partida das oitavas está marcada para o dia 7 de julho, às 13h (de Brasília), em Atlanta.

O JOGO

O Egito começou melhor a partida e abriu o placar logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Emam Ashour que parou na barreira, a bola sobrou para Karim Hafez cruzar na medida para o próprio Ashour subir livre e cabecear para o fundo das redes australianas.

Na volta para o segundo tempo, a Austrália aumentou a pressão em busca da igualdade. O empate veio aos 10 minutos, em uma cobrança de falta que terminou de forma infeliz para os egípcios. O zagueiro Mohamed Hany desviou de cabeça contra a própria meta e deixou tudo igual no placar.



Sem novas alterações no marcador até o apito final dos 90 minutos e igualdade na prorrogação, a vaga precisou ser definida nas cobranças de pênalti.

Ainda durante o tempo extra, a Austrália apostou em uma troca no gol. Matthew Ryan entrou no lugar de Beach especificamente para a disputa de pênaltis.

A mudança, porém, não teve o efeito esperado. O veterano goleiro australiano não conseguiu defender nenhuma das cobranças egípcias, e o Egito levou a melhor por 4 a 2 na disputa para confirmar a classificação histórica.