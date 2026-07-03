Copa 2026: Nico Williams, da Espanha, revela ser fã de cantor de brega-funk pernambucano

O atacante espanhol destacou o seu gosto musical durante uma entrevista ao canal oficial da seleção espanhola

Nico Williams, atacante da Espanha (ETIENNE LAURENT / AFP)

Atacante e uma das principais armas ofensivas da seleção da Espanha durante a Copa do Mundo de 2026, Nico Williams viralizou ao revelar ser fã de um cantor de brega-funk de Pernambuco. Em entrevista ao canal oficial da seleção espanhola, divulgada na última quinta-feira (2), o jogador destacou o seu gosto pela música brasileira, citando o cantor Gordinho Bolado.

Durante a conversa, o entrevistador pede uma recomendação de música para ouvir. Nico Williams prontamente cita o nome do pernambucano, afirmando que as músicas do cantor são “muito top”.

Gordinho Bolado é natural de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O cantor acumula milhões de ouvintes e é destaque no brega-funk.

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