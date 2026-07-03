diariodepernambuco.com.br
Copa do Mundo
MÚSICA E FUTEBOL

Copa 2026: Nico Williams, da Espanha, revela ser fã de cantor de brega-funk pernambucano

O atacante espanhol destacou o seu gosto musical durante uma entrevista ao canal oficial da seleção espanhola

Caio Antunes

Publicado: 03/07/2026 às 14:22

Seguir no Google News Seguir

Nico Williams, atacante da Espanha/ETIENNE LAURENT / AFP

Nico Williams, atacante da Espanha (ETIENNE LAURENT / AFP)

Atacante e uma das principais armas ofensivas da seleção da Espanha durante a Copa do Mundo de 2026, Nico Williams viralizou ao revelar ser fã de um cantor de brega-funk de Pernambuco. Em entrevista ao canal oficial da seleção espanhola, divulgada na última quinta-feira (2), o jogador destacou o seu gosto pela música brasileira, citando o cantor Gordinho Bolado.

Veja também:

Durante a conversa, o entrevistador pede uma recomendação de música para ouvir. Nico Williams prontamente cita o nome do pernambucano, afirmando que as músicas do cantor são “muito top”.

Gordinho Bolado é natural de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O cantor acumula milhões de ouvintes e é destaque no brega-funk.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Confira vídeo:

Brega-funk , Espaha , Futebo e música , Nico Williams
Mais de Copa do Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP