Cristiano Ronaldo celebra classificação de Portugal na janela de hotel e leva torcida ao delírio

Centenas de fãs se reuniram na rua em frente ao local da concentração da seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo comanda festa portuguesa (Reprodução)

Em uma noite marcada por forte emoção e clima de celebração, Cristiano Ronaldo voltou a ser o centro das atenções ao aparecer na janela do hotel da delegação portuguesa em Toronto para comemorar com torcedores após a vitória sobre a Croácia, na fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026.

Centenas de fãs se reuniram na rua em frente ao local da concentração da seleção e transformaram a chegada da equipe em uma festa espontânea. Ao surgir na janela, Ronaldo acenou, sorriu e incentivou os cânticos da torcida, que respondeu com gritos e bandeiras, criando um ambiente de forte euforia nas imediações do hotel.

Dentro de campo, a partida foi marcada por alternância de domínio e tensão até os minutos finais. A Croácia abriu o placar com Ivan Perii, mas Portugal reagiu no segundo tempo. Cristiano Ronaldo empatou a partida em cobrança de pênalti, em um momento simbólico que reforçou sua longevidade competitiva, enquanto Gonçalo Ramos marcou nos acréscimos, de cabeça, garantindo a virada e a classificação portuguesa.

A celebração no hotel prolongou o clima de festa iniciado no estádio, com jogadores e torcedores dividindo um raro momento de proximidade em meio à pressão de uma competição de mata-mata. O episódio reforça a forte conexão entre a seleção portuguesa e sua torcida, especialmente em momentos decisivos.

