Cristiano Ronaldo celebra classificação de Portugal na janela de hotel e leva torcida ao delírio
Centenas de fãs se reuniram na rua em frente ao local da concentração da seleção portuguesa
Publicado: 03/07/2026 às 13:08
Cristiano Ronaldo comanda festa portuguesa (Reprodução)
Em uma noite marcada por forte emoção e clima de celebração, Cristiano Ronaldo voltou a ser o centro das atenções ao aparecer na janela do hotel da delegação portuguesa em Toronto para comemorar com torcedores após a vitória sobre a Croácia, na fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026.
Dentro de campo, a partida foi marcada por alternância de domínio e tensão até os minutos finais. A Croácia abriu o placar com Ivan Perii, mas Portugal reagiu no segundo tempo. Cristiano Ronaldo empatou a partida em cobrança de pênalti, em um momento simbólico que reforçou sua longevidade competitiva, enquanto Gonçalo Ramos marcou nos acréscimos, de cabeça, garantindo a virada e a classificação portuguesa.
A celebração no hotel prolongou o clima de festa iniciado no estádio, com jogadores e torcedores dividindo um raro momento de proximidade em meio à pressão de uma competição de mata-mata. O episódio reforça a forte conexão entre a seleção portuguesa e sua torcida, especialmente em momentos decisivos.
Alguém disse “Façam-nos sentir em casa”? ?????— Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2026
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