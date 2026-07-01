Seleção Brasileira: Sem Paquetá, Carlo Ancelotti quebra a cabeça para jogo com a Noruega

Após repetir pela primeira vez a escalação nesta Copa do Mundo, o técnico italiano será obrigado a mexer na equipe

Treino da Seleção Brasileira em preparação para o jogo com a Noruega (Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF)

Após repetir pela primeira vez a escalação inicial nesta Copa do Mundo de 2026, no duelo contra o Japão, o técnico Carlo Ancelotti será obrigado a mexer na Seleção Brasileira diante da Noruega. O treinador italiano não poderá contar com o meia Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão muscular e dificilmente retornará durante o Mundial da América do Norte.

Com a ausência, a comissão técnica da Amarelinha terá que decidir entre desfazer o esquema tático com três meio-campistas ou manter a formação com um jogador de menor minutagem entrando na equipe.

Caso opte pela manutenção da estrutura do time, o meia Danilo Santos é o favorito para ganhar a vaga, devido às características semelhantes às de Lucas Paquetá. Ainda como opções no meio-campo, Fabinho e Éderson correm por fora na disputa.

Outra alternativa para Ancelotti é retomar o esquema com quatro jogadores de ataque. Por ter sido a primeira opção no último jogo, Endrick é o favorito em caso de um time mais ofensivo em campo, com Matheus Cunha recuando para jogar atrás do trio de ataque. Caso opte por um centroavante de área, Igor Thiago também poderá ser acionado.

Uma opção menos provável é a entrada de Neymar. O camisa 10 seria a opção com maior criatividade para o lugar de Paquetá, mas as dúvidas sobre sua condição física para atuar desde o início diminuem as chances de utilização do jogador do Santos.

Brasil x Noruega

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa.

Para avançar às quartas de final, o Brasil precisa quebrar dois tabus históricos. O primeiro é o de nunca ter vencido a Seleção Norueguesa em nenhuma das quatro vezes em que se enfrentaram. O saldo é de duas vitórias da Noruega e dois empates.

Outro retrospecto negativo da Amarelinha é o fato de não vencer um time europeu em mata-matas de Mundial desde 2002, quando eliminou Bélgica, Inglaterra e Turquia, além de vencer a Alemanha na final.

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