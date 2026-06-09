Da TV aberta ao streaming: entenda o delay das transmissões na Copa do Mundo

Diferenças tecnológicas entre plataformas fazem torcedores assistirem ao mesmo lance em momentos distintos

Trionda: a bola da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em plena Copa do Mundo, o grito de gol pode sair próximo a você antes mesmo de a bola balançar as redes na televisão de sua casa. O fenômeno, que atravessou diferentes tecnologias, continua presente em 2026 e tem explicação: o chamado delay das transmissões.

Com a multiplicação das formas de assistir aos jogos, seja por TV aberta, TV por assinatura, streaming ou plataformas digitais, as diferenças de tempo entre uma transmissão e outra ficaram ainda mais evidentes. Dependendo do serviço utilizado, um lance pode chegar ao espectador até um minuto depois de acontecer no estádio.

Embora a indústria de mídia esportiva tenha investido em novas tecnologias para reduzir esse intervalo, o atraso continua sendo uma característica inevitável das transmissões modernas. E justamente durante a Copa do Mundo, evento que mobiliza milhões de torcedores simultaneamente, a diferença fica ainda mais perceptível.

O que é o delay?

O delay é o intervalo entre o momento em que uma jogada acontece em campo e o instante em que ela aparece na tela do torcedor.

Antes de chegar ao público, as imagens percorrem um longo caminho. Primeiro, dezenas de câmeras registram a partida. Em seguida, o material é enviado para centrais de produção, onde ocorre a seleção das imagens, inserção de gráficos, replays e narração. Depois disso, o sinal precisa ser codificado, comprimido e distribuído para diferentes plataformas.

Cada etapa acrescenta alguns segundos ao processo. Especialistas costumam resumir esse percurso em três fases principais: codificação, propagação do sinal e decodificação. Quanto mais etapas intermediárias existirem, maior tende a ser o atraso.

A redução do delay tornou-se uma das principais prioridades das empresas de tecnologia e das detentoras de direitos esportivos.

Nos últimos anos, plataformas de streaming passaram a investir em sistemas de baixa latência justamente para aproximar a experiência digital daquela oferecida pela televisão tradicional.

TV aberta, cabo ou streaming, como você vai assistir aos jogos da Copa do Mundo? ????????



Se liga nos tempos de atraso de cada tipo de transmissão! ?????? pic.twitter.com/7riZsUx3n3 — GOAL Brasil (@GoalBR) June 9, 2026

TV aberta segue sendo a mais rápida

De acordo com estimativas do setor de transmissão esportiva, a TV aberta continua sendo a plataforma com menor atraso.

O gráfico comparativo das transmissões da Copa do Mundo aponta que o delay na televisão aberta varia entre 2,5 e 8 segundos. Isso ocorre porque o sinal segue um caminho relativamente direto entre a emissora e o aparelho do telespectador.

Mesmo com os avanços tecnológicos dos serviços digitais, a simplicidade do modelo de transmissão terrestre ainda garante vantagem quando o assunto é velocidade.

TV por assinatura apresenta pequenas diferenças

Entre os serviços pagos, o cabo e o IPTV costumam registrar atrasos entre 5 e 9 segundos.

Já as transmissões via satélite apresentam um intervalo um pouco maior, variando entre 7 e 10 segundos. Nesse caso, o sinal precisa percorrer distâncias muito maiores até os satélites em órbita e retornar aos receptores instalados nas residências.

Apesar disso, a diferença para a TV aberta geralmente passa despercebida durante a maior parte do jogo.

Streaming é o grande desafio

É no streaming que os atrasos se tornam mais evidentes. Diferentemente da televisão tradicional, as plataformas digitais precisam converter o vídeo em pacotes de dados, enviá-los pela internet, armazená-los temporariamente em servidores e reproduzi-los utilizando buffers - pequenas reservas de conteúdo que evitam travamentos e quedas na transmissão.

Os serviços de baixa latência, tecnologia que vem sendo adotada por diversas plataformas esportivas, conseguem operar entre 6 e 15 segundos de delay.

Já os modelos tradicionais de streaming apresentam diferenças mais significativas. Em transmissões convencionais, como as realizadas por plataformas digitais e canais online, o atraso costuma variar entre 15 e 25 segundos.

Canais via internet lideram ranking de atraso



Entre todas as modalidades analisadas, os canais gratuitos distribuídos via internet e televisões conectadas apresentam os maiores intervalos.

Nesses casos, o delay pode variar entre 30 segundos e um minuto. Isso significa que um gol pode ser comemorado em um estádio, repercutido nas redes sociais e até celebrado pelo vizinho antes mesmo de aparecer na tela de quem acompanha a partida por esse modelo.

Por isso, durante a Copa do Mundo de 2026, o velho costume de ouvir um grito de gol vindo da rua alguns segundos antes da imagem aparecer na tela ainda deverá fazer parte da experiência de milhões de torcedores.