Briga pela artilharia vem marcando Copa 2026; confira ranking

Com os dois gols do inglês Harry Kane nesta quarta-feira (1º), a disputa ficou ainda mais acirrada na principal competição do planeta

Messi, Haaland, Mbappé e Kane, artilheiros da Copa do Mundo (ROBERTO SCHMIDT / AFP, PAUL ELLIS / AFP, CHARLY TRIBALLEAU / AFP e ODD ANDERSEN / AFP)

Além das grandes surpresas e do número inédito de seleções, a Copa do Mundo de 2026 também vem sendo marcada por uma disputa intensa pela artilharia. Os principais astros vêm deixando a sua marca na principal competição do planeta, intensificando a briga pelo topo do ranking.

Com os dois gols do inglês Harry Kane, marcados em partida contra a RD Congo nesta quarta-feira (1º), a lista ficou ainda mais acirrada. O capitão da Inglaterra chegou a cinco gols marcados no torneio, dividindo a vice-artilharia com o norueguês Erling Haaland, próximo adversário do Brasil.

A 1ª posição desta edição vem sendo dividida pelos dois maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Lionel Messi, da Argentina, e Kylian Mbappé, da França, contam com seis gols marcados. Messi, porém, ainda entrará em campo na fase de 16 avos de final, podendo se isolar na artilharia em duelo contra Cabo Verde.

Ainda na corrida para ser o principal goleador do Mundial da América do Norte estão o brasileiro Vini Jr. e o francês Ousmane Dembélé, ambos com quatro gols marcados em quatro partidas disputadas.

Todos os seis principais artilheiros mantêm a expressiva média de ao menos um gol por jogo na Copa do Mundo. Conforme a competição for afunilando, os embates entre os protagonistas ocorrerão. Nas oitavas de final, por exemplo, Haaland e Vini Jr. duelam, com só um seguindo adiante na briga pela Chuteira de Ouro.

Ranking de artilheiros da Copa do Mundo de 2026

Lionel Messi – 6 gols

Kylian Mbappé – 6 gols

Erling Haaland – 5 gols

Harry Kane – 5 gols

Ousmane Dembélé – 4 gols

Vinícius Júnior – 4 gols

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