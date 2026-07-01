Bélgica busca virada épica na prorrogação, elimina Senegal e vai às oitavas da Copa 2026

Senegaleses venciam por 2 a 0 até os minutos finais do jogo, mas sofreram o empate e viram Tielemans garantir a classificação belga no tempo extra

Youri Tielemans e a seleção belga no jogo contra Senegal, válido pelos 16 avos da Copa 2026 (ALEX GRIMM / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 ganhou, nesta quarta-feira (1º), um forte candidato a jogo mais emocionante do torneio até aqui. No Estádio de Seattle, nos Estados Unidos, a Bélgica protagonizou uma reação memorável, venceu Senegal por 3 a 2 após a prorrogação e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial.

Os senegaleses estiveram muito perto da classificação. Dominando a maior parte da partida, a seleção africana chegou a abrir dois gols de vantagem e mantinha a vaga nas mãos até os minutos finais do tempo regulamentar. No entanto, viu a Bélgica arrancar um empate improvável aos 43 e, já nos últimos instantes da prorrogação, confirmar uma virada que entra para a história das Copas do Mundo.

A vitória recoloca a Bélgica entre as 16 melhores seleções do mundo e marca o retorno dos Diabos Vermelhos às oitavas de final após uma campanha decepcionante na Copa de 2022, quando a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos. O melhor resultado recente dos belgas continua sendo o terceiro lugar conquistado no Mundial de 2018.

Agora, a Bélgica aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia, que também se enfrentam nesta quarta-feira no Levi's Stadium, em São Francisco. O duelo das oitavas de final está marcado para a próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), novamente em Seattle.

O JOGO

Diarra abriu o placar para Senegal ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Ismaila Sarr ampliou e deixou os africanos em situação confortável, enquanto os belgas encontravam dificuldades para criar oportunidades e pouco ameaçavam a defesa adversária.

Quando a eliminação parecia inevitável, a Bélgica reagiu de forma impressionante. Aos 40 minutos do segundo tempo, Romelu Lukaku, que havia saído do banco de reservas, diminuiu a desvantagem. Três minutos depois, aos 43, o capitão Youri Tielemans apareceu para empatar a partida e levar a decisão para a prorrogação.

O golpe abalou Senegal, que perdeu o controle emocional de um jogo que parecia decidido. Já os Diabos Vermelhos cresceram na partida e passaram a pressionar em busca da classificação.

O desfecho dramático veio no minuto final do tempo extra. Pênalti marcado para a Bélgica. Tielemans assumiu a responsabilidade da cobrança e bateu com categoria, marcando o terceiro gol belga para decretar a classificação europeia.

A vitória recoloca a Bélgica entre as 16 melhores seleções do mundo e marca o retorno dos Diabos Vermelhos às oitavas de final após uma campanha decepcionante na Copa de 2022, quando a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos. O melhor resultado recente dos belgas continua sendo o terceiro lugar conquistado no Mundial de 2018.