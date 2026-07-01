Copa 2026: Torcedores brasileiros invadem rede social de Vozinha com incentivos para jogo com a Argentina

Um dos principais personagens do torneio, o goleiro tentará parar os atuais campeões do mundo nesta sexta-feira (3)

Vozinha, goleiro de Cabo Verde (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Se tornando um fenômeno digital em meio à sua participação na Copa do Mundo de 2026, acumulando mais de 17 milhões de seguidores, o goleiro Vozinha recebeu um incentivo a mais para o próximo jogo de Cabo Verde no torneio. Isso porque torcedores brasileiros invadiram a rede social do goleiro, com mensagens de incentivo para o duelo contra a Argentina.

Um dos principais personagens do Mundial até aqui, Vozinha e a seleção cabo-verdiana terão a dura missão de parar os atuais campeões do mundo em um duelo que acontece nesta sexta-feira (3), em Miami, pela fase dos 16 avos de final da Copa.

Entre os principais comentários dos brasileiros na última postagem do arqueiro, destacam-se a torcida contra os argentinos. “O Brasil está com vocês”, “Eliminem a Argentina, por favor” e “Sexta-feira teu nome vai ficar gravado na história” foram alguns dos comentários.

Sensação da Copa do Mundo, a seleção de Cabo Verde já conquistou feitos históricos na América do Norte. A equipe africana segurou empates contra as campeãs do mundo, Espanha e Uruguai, garantindo uma classificação surpreendente para o mata-mata após novo empate contra a Arábia Saudita.

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