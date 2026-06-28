Canadá busca gol nos acréscimos, vence África do Sul e avança às oitavas da Copa 2026
Gol de Stephen Eustáquio aos 46 minutos do segundo tempo garantiu triunfo canadense em Los Angeles
Publicado: 28/06/2026 às 18:11
Stephen Eustaquio marcou o gol que classificou o Canadá às oitavas de final da Copa 2026 (PATRICK T. FALLON / AFP)
O Canadá segue vivo no sonho de fazer história em casa. Neste domingo (28), os anfitriões venceram a África do Sul por 1 a 0, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, pelos 16 avos, e garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo abriu oficialmente a fase de mata-mata do torneio e foi decidido apenas nos acréscimos do segundo tempo.
Em uma partida equilibrada e marcada pela intensidade física das duas equipes estreantes na eliminatória, os canadenses tiveram as melhores oportunidades ao longo dos 90 minutos, mas encontraram pela frente uma atuação inspirada do goleiro Ronwen Williams.
O jogo parecia se encaminhar para a prorrogação, mas aos 46 minutos do segundo tempo, o Canadá encontrou o gol da classificação.
Após um cruzamento na área e um rebote afastado parcialmente pela defesa sul-africana, o meia Stephen Eustáquio apareceu na entrada da área para finalizar de primeira. O chute forte, da meia-lua, venceu Williams e estufou as redes.
Com a classificação garantida, o Canadá aguarda a definição de seu próximo adversário. Nas oitavas de final, os anfitriões enfrentarão o vencedor do confronto entre Holanda e Marrocos, que será disputado nesta segunda-feira (29), às 22h (horário de Brasília).
O jogo da seleção canadense nas oitavas acontecerá no próximo sábado (4), às 14h (de Brasília), em Houston.