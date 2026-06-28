Veja o caminho e os possíveis adversários da Seleção Brasileira até a final da Copa

Vinicius Junior, atacante da Seleção Brasileira (CHANDAN KHANNA / AFP)

A primeira missão foi cumprida. Após fechar a fase de grupos na liderança isolada do Grupo C, com sete pontos, a Seleção Brasileira conheceu o seu roteiro completo no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O caminho até a grande final, marcada para o dia 19 de julho, promete fortes emoções, com a presença de artilheiros decisivos e a possibilidade de confrontos de alto nível ao longo das fases eliminatórias.

Com o horizonte de um possível grande clássico do futebol mundial, a equipe agora se prepara para os duelos decisivos que definirão sua trajetória na competição.

O primeiro desafio eliminatório já tem data e hora marcadas: será contra o Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

O fator Haaland

Caso confirme o favoritismo diante dos japoneses, o Brasil avançará para as oitavas de final, onde cruzará com o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. Uma eventual classificação norueguesa colocará a defesa brasileira frente a frente com o centroavante Erling Haaland, um dos nomes mais temidos do futebol mundial na atualidade. O duelo está agendado para o dia 5 de julho.

Quartas de final com peso de camisa e clássico na semifinal

Nas quartas de final, o cruzamento aponta para um adversário tradicional de peso: a Inglaterra, que desponta como favorita no seu setor contra México, Equador e RD Congo. Brasileiros e ingleses ostentam um histórico marcante em Copas, incluindo os caminhos dos títulos de 1958, 1962, 1970 e 2002.

Se o Brasil alcançar a semifinal no dia 15 de julho, o mundo do futebol pode parar para assistir ao Superclássico das Américas. A Argentina, de Lionel Messi, está na mesma rota e surge como a principal candidata a decidir a vaga na finalíssima contra o Brasil, embora equipes como Colômbia e Suíça também corram por fora nesse lado da chave.

Do outro lado do chaveamento, gigantes europeias como França, Alemanha, Espanha e Portugal se digladiam pela única vaga na grande final do dia 19 de julho.

Confira o calendário detalhado das datas e horários que o Brasil precisará encarar para buscar a taça:

Segunda fase: Japão, 29/06 (Segunda-feira), às 14h

Oitavas de final: Noruega ou Costa do Marfim, 05/07 (Domingo), às 17h

Quartas de final: Inglaterra, México, Equador ou RD Congo, 11/07 (Sábado), às 18h

Semifinal: Argentina, Colômbia, Suíça, Egito, Cabo Verde, Austrália, Argélia ou Gana, 15/07 (Quarta-feira), às 16h

Final: Cruzamento da outra chave (França, Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, entre outros), 19/07 (Domingo), às 16h