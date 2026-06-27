Inglaterra lidera Grupo L e Croácia garante vaga no mata-mata da Copa 2026
Ingleses derrotam o Panamá por 2 a 0 e croatas batem Gana, viva no Mundial
Publicado: 27/06/2026 às 20:49
Harry Kane, atacante da Inglaterra na Copa do Mundo 2026 (FRANCK FIFE / AFP)
A Inglaterra confirmou a liderança do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 neste sábado (27), enquanto a Croácia garantiu a última vaga da chave para os 16 avos de final. Os ingleses venceram o Panamá por 2 a 0, em Nova Jersey, e os croatas superaram Gana por 2 a 1, na Filadélfia, encerrando a fase de grupos com classificação assegurada para o mata-mata.
No MetLife Stadium, a seleção inglesa encontrou dificuldades para furar a retranca panamenha durante boa parte da partida. Após um primeiro tempo equilibrado, Jude Bellingham abriu o placar aos 17 minutos da etapa final. Pouco depois, Harry Kane apareceu de cabeça para marcar o segundo e confirmar a vitória inglesa.
Com o resultado, a Inglaterra terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com sete pontos, após duas vitórias e um empate. O desempenho reforça o favoritismo dos ingleses, que chegam ao mata-mata ainda invictos e com uma das defesas menos vazadas da competição.
Na Filadélfia, a disputa pela segunda vaga teve emoção até os minutos finais. A Croácia precisava vencer para não depender de outros resultados e saiu na frente com Petar Sucic.
Gana, que já havia garantido a classificação antecipada, reagiu na etapa complementar e empatou com Derrick Luckassen aos 28 minutos. Quando o empate parecia encaminhado, Luka Modric cobrou escanteio na medida para Nikola Vlasic marcar de cabeça aos 38 minutos e garantir o triunfo croata por 2 a 1.
A vitória levou a Croácia aos seis pontos, assegurando a segunda colocação do grupo e a classificação para os 16-avos de final. Já Gana, mesmo derrotada, avançou com quatro pontos, beneficiada pela combinação de resultados e pela campanha construída nas rodadas anteriores.
Grupo L Inglaterra em primeiro lugar, seguida pela Croácia. Gana também segue viva na competição, enquanto o Panamá encerra sua participação sem conquistar pontos e sem marcar gols.