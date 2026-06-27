Técnico de Cabo Verde celebra classificação na Copa 2026 e valoriza duelo com a Argentina

A seleção cabo-verdiana garantiu vaga inédita nos 16 avos de final do Mundial; jogo contra os argentinos acontecerá na sexta-feira (3)

Bubista, técnico de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026 (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A seleção de Cabo Verde é a grande história da Copa do Mundo de 2026. Em sua primeira participação no torneio, a equipe africana garantiu vaga nos 16 avos de final após empatar por 0 a 0 com a Arábia Saudita, nesta sexta-feira (26).

O resultado assegurou a segunda colocação do Grupo H e colocou os cabo-verdianos diante de um dos maiores desafios possíveis: a Argentina de Lionel Messi.

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Em coletiva, a classificação inédita foi celebrada pelo técnico Bubista, que destacou o orgulho pela campanha construída até aqui e reforçou a confiança do grupo para o mata-mata.

“Estamos orgulhosos do que já fizemos até aqui. Para nós, nada é impossível. Mentalmente, nossa equipe está muito forte”, afirmou o treinador após a partida.

Agora, o próximo compromisso será diante da atual campeã mundial. Cabo Verde encara a Argentina na próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), em Miami. Apesar da enorme diferença de tradição entre as seleções, Bubista garantiu que sua equipe não mudará a maneira de atuar.

“Primeiramente, é um orgulho poder enfrentar a Argentina. Temos muitos cabo-verdianos que migraram para a Argentina desde cedo e, mais do que tudo, temos a nossa vontade de fazer as coisas com a nossa identidade. Independentemente do adversário, faremos o nosso jogo com atitude e responsabilidade”, destacou.

O treinador também fez questão de reconhecer a força da equipe sul-americana, especialmente a presença de Lionel Messi, mas ressaltou o significado que o confronto representa para todo o povo cabo-verdiano.

“Sabemos que a Argentina tem alguns dos melhores jogadores do mundo e o Messi, que para muitos é o melhor de todos os tempos. Para os jogadores e para todos os cabo-verdianos, isso é motivo de satisfação”, disse.

Mais do que a disputa por uma vaga nas oitavas de final, Bubista vê o duelo como uma oportunidade de dar ainda mais visibilidade ao país no cenário internacional.

“Desde o início, nosso objetivo era mostrar o nosso país para o mundo. Poder enfrentar a Argentina e o Messi em uma fase como essa é excelente para Cabo Verde, independentemente do resultado. Tenho certeza de que todos os cabo-verdianos estão felizes por isso”, concluiu.