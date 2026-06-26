Copa 2026: Espanha elimina Uruguai na 1ª fase; Cabo Verde faz história e se classifica

Quem se aproveitou no fiasco do Uruguai foi Cabo Verde, do goleiro Vozinha. Estreante em Copas, a seleção africana segurou o empate por 0 a 0 com a Arábia Saudita e está na 2ª fase

Espanha eliminou Uruguai (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Em jogo tenso, a Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (26), em Guadalajara (MEX), e confirmou a primeira colocação do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A Fúria fechou a 1ª fase com sete pontos, após o empate na estreia com Cabo Verde por 0 a 0 e a goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita.

Já o Uruguai, bicampeão mundial, está fora da Copa. A Celeste somou apenas dois pontos, com os empates diante da Arábia e Cabo Verde. Os uruguaios terminaram a chave em 3º lugar, mas com dois pontos estão fora da disputa entre os oito melhores terceiros.

O gol do jogo foi marcado por Baena, aos 42 minutos do 1º tempo, em chute fraco que o goleiro Muslera aceitou. O experiente arqueiro, que já tinha falhado contra Cabo Verde, sequer voltou para o segundo tempo. Rochet entrou no seu lugar. A eliminação precoce foi, na verdade, reflexo da falta de sintonia entre os jogadores uruguaios e o técnico Marcelo Bielsa.

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CABO VERDE

Quem se aproveitou no fiasco do Uruguai foi Cabo Verde, do goleiro Vozinha. Estreante em Copas, a seleção africana segurou o empate por 0 a 0 com a Arábia Saudita e chegou aos três pontos, ficando na segunda colocação. A Arábia fez dois pontos e está fora também.

Os 'Tubarões Azuis' vão enfrentar a atual campeã mundial, a Argentina, nos 16-avos de final, na próxima sexta-feira, em Miami.