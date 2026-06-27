Copa 2026: atacante do Japão minimiza Brasil e aborda fase de Neymar: "Não é mais o mesmo"

Às vésperas do duelo com a Seleção Brasileira nos 16 avos, falas de Kento Shiogai sobre a equipe de Carlo Ancelotti repercutiram

Neymar, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Às vésperas do confronto entre Brasil e Japão pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, uma declaração do atacante japonês Kento Shiogai repercutiu. O jogador de 21 anos afirmou que a atual Seleção Brasileira já não impõe o mesmo respeito de outras gerações e apontou que os 'Samurais' têm condições de eliminar a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Reserva da seleção japonesa, Shiogai concedeu entrevista após um treinamento da equipe e demonstrou confiança para o duelo marcado para segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília). Segundo ele, o Japão precisa assumir uma postura agressiva desde o início da partida.

“Acho que é um adversário que podemos vencer. Não é mais o Brasil de antigamente, então acredito que temos que entrar para dominar o jogo. Mas, mesmo que a partida fique complicada, espero que nós, que estamos no banco, possamos entrar e ajudar a salvar a equipe”, afirmou à Kyodo News.

A declaração ganhou repercussão principalmente por envolver Neymar. Questionado sobre o retrospecto do camisa 10 diante da seleção japonesa, Shiogai avaliou que o atacante brasileiro já não vive o auge que o transformou em um dos maiores nomes do futebol mundial.

“Não é mais o Neymar de antigamente. Acho que agora estamos bem”, comentou.

Além da análise sobre o craque brasileiro, o atacante também afirmou que atualmente associa o protagonismo do futebol mundial a outras seleções.

“Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente”, declarou.

Apesar do discurso confiante, Shiogai fez questão de reconhecer a qualidade da equipe brasileira. Curiosamente, ao ser perguntado sobre os jogadores da Seleção que mais conhece, citou apenas Neymar e Vini Jr.

“Acho que só o Neymar. É praticamente o único que conheço bem. Ah, e também o Vinícius. Acho que o Vinícius é realmente incrível”, afirmou.

“O Brasil continua sendo forte. Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo”, concluiu.