Copa 2026: confira jogos e seleções confirmadas nos 16 avos de final
Mundial começa a desenhar chaveamento do mata-mata
Publicado: 27/06/2026 às 19:25
Trionda, bola da Copa do Mundo 2026 (JULIO CESAR AGUILAR / AFP)
A Copa do Mundo de 2026 está se preparando para entrar no mata-mata. Com boa parte da fase de grupos encerrada, o torneio já conhece a maioria das seleções classificadas para os 16 avos de final.
O confronto que abre a próxima fase é África do Sul x Canadá, marcado para o domingo (28). A seleção brasileira avançou como líder do Grupo C e terá pela frente o Japão na próxima segunda-feira (29), em Houston.
O novo formato da Copa prevê classificação dos dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros. Ao todo, 32 seleções disputam os 16 avos de final, fase que abre oficialmente os confrontos eliminatórios do Mundial. Os jogos serão disputados entre os dias 28 de junho e 3 de julho, espalhados por cidades dos Estados Unidos, México e Canadá.
Seleções já classificadas para os 16 avos de final
Brasil, Argentina, França, Noruega, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão, Suécia, Canadá, África do Sul, México, Estados Unidos, Suíça, Bósnia, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Gana, Egito, Paraguai, Cabo Verde, Austrália, Espanha, Colômbia e Marrocos já asseguraram presença na próxima fase.
Dias, horários e confrontos dos 16 avos de final da Copa 2026:
Domingo, 28 de junho
16h - África do Sul x Canadá
Segunda-feira, 29 de junho
14h - Brasil x Japão
17h30 - Alemanha x Paraguai
22h - Holanda x Marrocos
Terça-feira, 30 de junho
14h - Costa do Marfim x Noruega
18h - França x Suécia
22h - México x 3º colocado dos Grupos C/E/F/H/I
Quarta-feira, 1º de julho
13h - Inglaterra x 3º colocado dos Grupos E/H/I/J/K
17h - Bélgica x 3º colocado dos Grupos A/E/H/I/J
21h - Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira, 2 de julho
16h - Espanha x 2º colocado do Grupo J
20h - 2º colocado do Grupo K x 2º colocado do Grupo L
Sexta-feira, 3 de julho
00h - Suíça x 3º colocado dos Grupos E/F/G/I/J
15h - Austrália x Egito
19h - Argentina x Cabo Verde
22h30 - 1º colocado do Grupo K x 3º colocado dos Grupos D/E/I/J/L