França goleia Noruega, confirma liderança do Grupo I e Senegal segue vivo na Copa 2026

Dembélé marcou três vezes na vitória por 4 a 1 sobre a Noruega, enquanto Senegal fez 5 a 0 no Iraque

Ousmane Dembélé, atacante da França na Copa do Mundo 2026 (MAURO PIMENTEL / AFP)

A França confirmou o favoritismo, manteve os 100% de aproveitamento e garantiu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (26), os franceses golearam a Noruega por 4 a 1, em Foxborough, nos arredores de Boston, enquanto Senegal fez sua parte ao atropelar o Iraque por 5 a 0 e agora aguarda a definição dos demais grupos para saber se avançará entre os melhores terceiros colocados.

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No principal duelo da rodada, que colocava frente a frente duas seleções já classificadas para os 16 avos de final, a França mostrou que não depende exclusivamente de Kylian Mbappé. O grande nome da partida foi Ousmane Dembélé, autor de um hat-trick ainda no primeiro tempo. O atacante marcou aos 7, 20 e 32 minutos, conduzindo os Bleus a mais uma vitória convincente no Mundial.

Thelo Aasgaard chegou a descontar para os noruegueses aos 21 minutos, mas Desiré Doué fechou a goleada nos acréscimos da etapa final.

A Noruega, que optou por poupar algumas peças importantes, incluindo Erling Haaland, terminou a primeira fase na segunda colocação da chave. Mesmo derrotados, os noruegueses avançam ao mata-mata após uma campanha sólida nas duas primeiras rodadas e seguem sonhando com uma campanha histórica no torneio.

Com o resultado, a França encerrou a fase de grupos com nove pontos e campanha perfeita. Agora, os comandados de Didier Deschamps aguardam a definição dos melhores terceiros colocados para conhecer o adversário da próxima terça-feira, nos 16-avos de final.

Senegal 5x0 Iraque

Em Toronto, Senegal fez o que precisava para seguir vivo na Copa do Mundo. Diante do já eliminado Iraque, os africanos dominaram a partida e construíram uma goleada por 5 a 0, liderados por Sadio Mané e companhia.

Habib Diarra abriu o placar logo aos quatro minutos. Na segunda etapa, Ismaïla Sarr ampliou e Pape Gueye marcou duas vezes para transformar a vitória em goleada. Iliman Ndiaye fechou a conta para os Leões de Teranga.

Com o triunfo, Senegal terminou a fase de grupos com três pontos, atrás de França e Noruega, e agora depende dos resultados das demais chaves para confirmar presença entre os oito melhores terceiros colocados do torneio.

Já o Iraque encerrou sua participação sem pontuar. A seleção asiática acumulou derrotas para Noruega, França e Senegal, terminando na lanterna do Grupo I.

Grupo I



França – 9 pontos

Noruega – 6 pontos

Senegal – 3 pontos

Iraque – 0 ponto