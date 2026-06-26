Por que Haaland mudou o nome na camisa para disputar a Copa do Mundo?

O atacante norueguês Erling Haaland (AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O atacante Erling Haaland chamou atenção, além de seu desempenho em campo, ao realizar uma mudança em seu uniforme para a disputa da Copa do Mundo, o nome estampado acima do número 9 passou a ser “Braut Haaland”.

A alteração representa uma homenagem à mãe do jogador, Gry Marita Braut, ex-atleta de heptatlo e campeã nacional na Noruega. O sobrenome “Haaland”, pelo qual o atacante é conhecido mundialmente, vem do pai, o também jogador de futebol Alf-Inge Haaland, que teve passagens por clubes como Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City.

Nas redes sociais, o jogador já utilizava o nome completo e a prática de incluir os dois sobrenomes não é incomum no futebol, sendo adotada por atletas que optam por destacar a origem familiar completa.

Dentro de campo, Haaland também tem sido destaque. Aos 25 anos, o atacante soma quatro gols na atual edição da Copa do Mundo, a primeira da Noruega em 28 anos. Ele marcou duas vezes na estreia contra o Iraque e repetiu o feito na vitória por 3 a 2 sobre Senegal, resultado que garantiu a classificação antecipada da equipe para a fase eliminatória.

Artilheiro do Campeonato Inglês com 27 gols pelo Manchester City, Haaland aparece entre os principais goleadores do Mundial, empatado na vice-artilharia com o francês Kylian Mbappé e o brasileiro Vinícius Júnior.

Já classificada, a Noruega enfrenta a França nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, em confronto direto pela liderança do Grupo I. No outro jogo da chave, Senegal e Iraque se enfrentam no BMO Field, ainda com chances remotas de classificação.