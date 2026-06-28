África do Sul x Canadá abre os 16 avos da Copa 2026; confira onde assistir e horário

O duelo reúne duas seleções que chegam pela primeira vez em uma fase eliminatória de Copa

Teboho Mokoena, meio-campista da África do Sul, e Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Canadá (GIANLUIGI GUERCIA / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 inicia seu mata-mata neste domingo (28) com África do Sul x Canadá. As duas seleções se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, valendo vaga nas oitavas de final do torneio.



O duelo reúne duas seleções que chegam pela primeira vez em uma fase eliminatória de Copa. Quem levar a melhor enfrentará o vencedor de Holanda x Marrocos.



ÁFRICA DO SUL

A classificação sul-africana foi dramática. Em sua quarta participação em Copas do Mundo, a África do Sul conquistou a vaga na última rodada do Grupo A, quando venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 em um confronto decisivo.

Antes disso, haviam empatado com a República Tcheca e perdido para o México, encerrando a primeira fase com quatro pontos e a segunda colocação da chave.

Agora, os 'Bafana Bafana' tentam prolongar uma campanha que já entrou para a história do país.

CANADÁ

Do outro lado estará um Canadá que sonha alto diante de sua torcida. Um dos anfitriões do Mundial, ao lado de Estados Unidos e México, a equipe estreou com um empate diante da Bósnia e Herzegovina, atropelou o Catar por 6 a 0 e só perdeu a liderança do Grupo B na rodada final, ao ser derrotada pela Suíça por 2 a 1.

Apesar do tropeço na última partida, a campanha canadense reforçou o crescimento do futebol do país nos últimos anos. Com quatro pontos conquistados, o Canadá avançou ao mata-mata pela primeira vez em sua história e chega ao confronto cercado de expectativa para seguir vivo no torneio disputado em casa.

ONDE ASSISTIR

África do Sul x Canadá, primeiro jogo da fase 16 avos de final de Copa do Mundo 2026, terá transmissão da CazéTV, no Youtube.