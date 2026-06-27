Zico: Adversários na Copa 2026, Brasil e Japão dividem ídolo em comum

Ex-jogador da Seleção Brasileira e ídolo de uma geração, Zico também tem forte relação com o futebol japonês

Zico atuando pela Seleção Brasileira e comandando a seleção do Japão (Divulgação / CBF e Divulgação / FIFA)

O duelo entre Brasil e Japão pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026, que acontece nesta segunda-feira (29), às 14h, marca um embate de dois países que têm um ídolo em comum: Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Grande nome de uma geração e participante de três Copas com a Seleção Brasileira, o Galinho de Quintino também possui uma forte relação com o futebol japonês.

Zico é considerado um dos principais responsáveis pela evolução do futebol no país. O camisa 10 resolveu se aventurar no futebol asiático em 1991, após já ter anunciado a sua aposentadoria dos gramados com a camisa do Flamengo, em 1989.

O Galinho de Quintino foi contratado pelo Sumitomo Metals, atual Kashima Antlers. Atuando pelo clube japonês até 1994, a passagem do brasileiro foi considerada revolucionária, impactando diretamente na profissionalização da liga japonesa e na popularização do esporte no país.

A influência de Zico, porém, não se limitou à sua capacidade técnica acima da média dentro de campo. Depois de pendurar as chuteiras, o Galinho se tornou diretor técnico do próprio Kashima Antlers em 1996, mantendo relação direta com o futebol local.

A trajetória de Zico no Japão seguiu sendo de grande sucesso, fazendo o ex-jogador chegar ao cargo de técnico principal da seleção do Japão, já sendo considerado um ídolo nacional.

O brasileiro iniciou a sua trajetória no comando dos Samurais Azuis em 2002, permanecendo até 2006. No período, a seleção japonesa conquistou a Copa da Ásia em 2004 e se classificou para a Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha.

Zico teve a honraria de dirigir a equipe no maior palco do futebol do mundo e chegou a enfrentar a Seleção Brasileira na campanha. Pertencente ao Grupo F, o Japão acabou caindo na primeira fase, sendo derrotado por Brasil e Austrália e empatando com a Croácia.

Atualmente, Zico segue mantendo relação com o Kashima Antlers, no cargo de conselheiro do clube. Em frente ao estádio da equipe japonesa, inclusive, existe uma estátua do Galinho de Quintino.

Técnico do Japão exalta Zico



Após ter confirmado o confronto contra o Brasil no mata-mata da Copa do Mundo, o técnico japonês Hajime Moriyasu falou sobre Zico em entrevista coletiva. O comandante dos Samurais Azuis exaltou o brasileiro e ressaltou a importância de toda a sua contribuição para o futebol do Japão.



“A importância do Zico para o futebol japonês foi gigantesca. Ele chegou ao Japão pouco antes da criação da J-League (liga profissional japonesa) e contribuiu para o crescimento do esporte quando o país possuía apenas uma liga amadora. Mesmo após encerrar a carreira, continuou ajudando no desenvolvimento do futebol japonês. Poder vê-lo jogar no meu país foi algo especial para toda a minha geração”, externou o treinador japonês.



“Ele teve participação decisiva como uma referência para todos nós e também ajudou o Japão a alcançar novos patamares no futebol internacional. Acredito que ele ofereceu uma contribuição imensa ao nosso país. Para o futuro do futebol japonês, espero que essa relação continue. Inclusive, gostaria de encontrar o Zico antes da partida contra o Brasil”, concluiu Hajime Moriyasu.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.