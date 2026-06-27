Seleção Brasileira encerra preparação e embarca para duelo decisivo contra Japão
Brasil encerra preparação e embarca para duelo decisivo contra o Japão na Copa
Publicado: 27/06/2026 às 13:01
Neymar, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira treinou neste sábado (27) com seus 25 jogadores disponíveis antes de viajar à tarde para Houston para enfrentar o Japão na segunda-feira, pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.
O técnico italiano comandou o treino da manhã, que começou com uma breve conversa com o elenco, antes dos exercícios de aquecimento e ativação conduzidos por seus auxiliares. A imprensa teve acesso apenas aos primeiros quinze minutos da atividade.
Após liderar o Grupo C com sete pontos, os pentacampeões mundiais viajarão neste sábado às 14h00 locais (15h00 em Brasília) para Houston, Texas.
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Na segunda-feira (29), enfrentarão no Estádio NRG, com capacidade para 68.300 espectadores, o Japão, que chegou aos 16-avos de final como segunda colocada do Grupo F, com cinco pontos.
A seleção japonesa, que ficou dois pontos atrás do líder Países Baixos, venceu o Brasil por 3 a 2 no último confronto entre as duas equipes, um amistoso disputado em Tóquio em outubro de 2025.
Com Ancelotti, a Seleção abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas acabou derrotada ao sofrer três gols no segundo tempo.