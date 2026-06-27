Seleção Brasileira encerra preparação e embarca para duelo decisivo contra Japão

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira treinou neste sábado (27) com seus 25 jogadores disponíveis antes de viajar à tarde para Houston para enfrentar o Japão na segunda-feira, pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

Com exceção do atacante Raphinha, que realiza um tratamento intensivo para tentar se recuperar de uma lesão na coxa direita, Carlo Ancelotti teve todos os seus jogadores à disposição no centro de treinamento de Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey.

O técnico italiano comandou o treino da manhã, que começou com uma breve conversa com o elenco, antes dos exercícios de aquecimento e ativação conduzidos por seus auxiliares. A imprensa teve acesso apenas aos primeiros quinze minutos da atividade.

Após liderar o Grupo C com sete pontos, os pentacampeões mundiais viajarão neste sábado às 14h00 locais (15h00 em Brasília) para Houston, Texas.

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Na segunda-feira (29), enfrentarão no Estádio NRG, com capacidade para 68.300 espectadores, o Japão, que chegou aos 16-avos de final como segunda colocada do Grupo F, com cinco pontos.

A seleção japonesa, que ficou dois pontos atrás do líder Países Baixos, venceu o Brasil por 3 a 2 no último confronto entre as duas equipes, um amistoso disputado em Tóquio em outubro de 2025.

Com Ancelotti, a Seleção abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas acabou derrotada ao sofrer três gols no segundo tempo.