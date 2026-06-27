Rival do Brasil na segunda fase da Copa, Japão é a maior vítima de Neymar pela Seleção
Japão é o adversário que mais sofreu gols de Neymar pela Seleção Brasileira
Publicado: 27/06/2026 às 12:20
Neymar Jr, atacante da Seleção Brasileira ( Getty Images via AFP)
O chaveamento da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 colocou um velho conhecido no caminho da Seleção Brasileira e o adversário favorito do principal craque do país. Próximo rival do Brasil no mata-mata, o Japão ostenta o incômodo posto de maior vítima de Neymar com a camisa da Amarelina. Ao todo, o camisa 10 já balançou as redes dos Samurais Azuis em nove oportunidades, transformando a equipe asiática no seu alvo mais frequente ao longo dos 79 gols oficiais marcados pela Seleção.
A contagem começou em 2012, com dois gols em amistoso. No ano seguinte, Neymar abriu o placar na vitória por 3 a 0 na abertura da Copa das Confederações, no Brasil. O auge do confronto individual aconteceu em 2014, quando o atacante anotou todos os quatro gols da goleada por 4 a 0 em Cingapura. Os últimos registros foram em 2017 e 2022, com um gol em cada oportunidade.
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Caminho até as oitavas
O Brasil carimbou sua vaga na segunda fase após terminar na liderança do Grupo C, confirmada com a vitória sobre a Escócia na terceira rodada da fase de grupos. Já o Japão avançou na segunda colocação do Grupo F, assegurando a classificação após arrancar um empate diante da Suécia.
O confronto decisivo que vale vaga nas quartas de final acontece nesta segunda-feira, 29 de junho, às 14h (horário de Brasília), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos.
O "Raio-X" das vítimas do camisa 10
Atrás do Japão, o Peru aparece como a segunda seleção que mais sofreu com o talento do atacante brasileiro, seguido de perto por Estados Unidos e Bolívia. Confira o ranking detalhado de gols de Neymar por seleções:
9 gols: Japão
6 gols: Peru
5 gols: Estados Unidos e Bolívia
4 gols: Colômbia, Coreia do Sul, Croácia e Equador
3 gols: África do Sul, Argentina, China e Uruguai
2 gols: Camarões, Chile, Costa Rica, Escócia, México, Paraguai e Turquia
1 gol: Alemanha, Austrália, Áustria, El Salvador, Espanha, França, Iraque, Itália, Panamá, Portugal, Tunísia e Venezuela