Rival do Brasil na segunda fase da Copa, Japão é a maior vítima de Neymar pela Seleção

Neymar Jr, atacante da Seleção Brasileira ( Getty Images via AFP)

O chaveamento da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 colocou um velho conhecido no caminho da Seleção Brasileira e o adversário favorito do principal craque do país. Próximo rival do Brasil no mata-mata, o Japão ostenta o incômodo posto de maior vítima de Neymar com a camisa da Amarelina. Ao todo, o camisa 10 já balançou as redes dos Samurais Azuis em nove oportunidades, transformando a equipe asiática no seu alvo mais frequente ao longo dos 79 gols oficiais marcados pela Seleção.

Maior artilheiro da história da equipe nacional com 79 gols em jogos oficiais, Neymar tem nos Samurais Azuis o seu alvo mais frequente. O retrospecto do craque contra o rival é avassalador: foram cinco partidas disputadas (quatro amistosos e um pela Copa das Confederações) e uma média expressiva de quase dois gols por exibição.

A contagem começou em 2012, com dois gols em amistoso. No ano seguinte, Neymar abriu o placar na vitória por 3 a 0 na abertura da Copa das Confederações, no Brasil. O auge do confronto individual aconteceu em 2014, quando o atacante anotou todos os quatro gols da goleada por 4 a 0 em Cingapura. Os últimos registros foram em 2017 e 2022, com um gol em cada oportunidade.

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Caminho até as oitavas

O Brasil carimbou sua vaga na segunda fase após terminar na liderança do Grupo C, confirmada com a vitória sobre a Escócia na terceira rodada da fase de grupos. Já o Japão avançou na segunda colocação do Grupo F, assegurando a classificação após arrancar um empate diante da Suécia.

O confronto decisivo que vale vaga nas quartas de final acontece nesta segunda-feira, 29 de junho, às 14h (horário de Brasília), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos.

O "Raio-X" das vítimas do camisa 10

Atrás do Japão, o Peru aparece como a segunda seleção que mais sofreu com o talento do atacante brasileiro, seguido de perto por Estados Unidos e Bolívia. Confira o ranking detalhado de gols de Neymar por seleções:

9 gols: Japão

6 gols: Peru

5 gols: Estados Unidos e Bolívia

4 gols: Colômbia, Coreia do Sul, Croácia e Equador

3 gols: África do Sul, Argentina, China e Uruguai

2 gols: Camarões, Chile, Costa Rica, Escócia, México, Paraguai e Turquia

1 gol: Alemanha, Austrália, Áustria, El Salvador, Espanha, França, Iraque, Itália, Panamá, Portugal, Tunísia e Venezuela