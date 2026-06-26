Jogadores de Costa do Marfim e Curaçao se unem em oração após duelo na Copa 2026

Jogadores de Costa do Marfim e Curaçao (Reprodução)

O apito final no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, não marcou apenas a inédita classificação da Costa do Marfim para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Em meio à euforia africana e à tristeza caribenha pela eliminação, uma cena de pura grandeza esportiva roubou a atenção de quem estava no estádio: jogadores das duas seleções se uniram no círculo central para um momento de oração e agradecimento mútuo.

Dentro das quatro linhas, os marfinenses confirmaram o favoritismo e venceram por 2 a 0, carimbando o passaporte para o mata-mata pela primeira vez em sua história. O grande nome da partida foi o atacante Nicolas Pépé, autor dos dois gols que garantiram a vice-liderança do Grupo E, com seis pontos conquistados.

Mesmo com a derrota da Alemanha de virada para o Equador por 2 a 1, os alemães seguraram o topo da chave. Os equatorianos, por sua vez, também avançam como um dos melhores terceiros colocados.

Se para a Costa do Marfim a noite foi de festa, para Curaçao foi a despedida de sua primeira Copa do Mundo. A seleção da Concacaf terminou na lanterna do grupo, mas deixa o torneio de cabeça erguida e com feitos históricos na bagagem.

A equipe balançou as redes no Mundial pela primeira vez logo na estreia, com Livano Comenencia diante da Alemanha, e somou seu primeiro ponto na história da competição ao segurar um empate sem gols contra o Equador. O abraço e a prece coletiva com os marfinenses após o jogo simbolizaram o respeito conquistado pelos estreantes no cenário internacional.

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Sem muito tempo para comemorar, a Costa do Marfim já projeta o histórico duelo eliminatório, que acontecerá na próxima terça-feira, 30 de junho, no Estádio de Dallas.

O adversário dos marfinenses será definido nesta sexta-feira no confronto direto entre França e Noruega, pelo Grupo I. Como ambas as equipes somam seis pontos, uma vitória simples de qualquer um dos lados define o oponente da Costa do Marfim (que será o derrotado). Em caso de empate, o destino colocará a Noruega, liderada pelo astro Erling Haaland, no caminho dos africanos.

