Por que teve um minuto de silêncio antes de França x Noruega? Veja motivo

Já garantida nos 16-avos de final da Copa do Mundo, a bicampeã mundial (1998 e 2018) precisa de um empate contra a Noruega para terminar na liderança do Grupo I.

Jogadores da França prestando um minuto de silêncio. (FRANCK FIFE / AFP)

Telespectadores da partida entre França x Noruega, válida pela terceira rodada da fase de grupos do grupo I, se depararam com uma cena inédita nesta Copa do Mundo 2026: a realização de um minuto de silêncio.

O momento foi destinado à mãe de Didier Deschamps, o técnico da seleção francesa, que retornou à França para comparecer ao seu funeral. O treinador não comanda os 'Bleus' contra a Noruega.

A federação francesa informou que, na ausência de Deschamps, a equipe será comandada por seu auxiliar, Guy Stéphan, até o retorno dele ao campo-base dos 'Bleus' em Waltham, Massachusetts.

Já garantida nos 16-avos de final da Copa do Mundo, a bicampeã mundial (1998 e 2018) precisa de um empate contra a Noruega para terminar na liderança do Grupo I.

Os franceses lideram a chave com 6 pontos ao lado dos noruegueses (mas com possuem um saldo superior).

Completam a chave Senegal (3º) e Iraque (4º), ambos ainda sem pontuar.

Pela tarde, no gramado do campus da Universidade Bentley, que foi transformado na base de treinamento dos 'Bleus' para a Copa do Mundo, foi observado um minuto de silêncio em homenagem à mãe do técnico.

Kylian Mbappé, capitão e artilheiro da equipe, ofereceu condolências ao treinador em nome da equipe.

"Todos os nossos pensamentos estão com o nosso treinador e toda a sua família. Eles não estão sozinhos", escreveu ele sobre uma imagem mostrando jogadores e membros da comissão técnica, incluindo Guy Stéphan, formando um círculo, com os braços em volta dos ombros uns dos outros.

