França vence Iraque com dois de Mbappé e vai ao mata-mata da Copa 2026
O capitão francês marcou dois gols, enquanto Ousmane Dembélé fechou o placar
Publicado: 22/06/2026 às 21:59
Mbappé e Dembélé em comemoração de gol da França (FRANCK FIFE / AFP)
om o astro Kylian Mbappé determinado a alcançar Lionel Messi como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, a França derrotou o Iraque por 3 a 0 nesta segunda-feira (22), na Filadélfia, garantindo sua vaga nos 16-avos do Mundial de 2026, na América do Norte.
O capitão francês marcou dois gols (14' e 54'), ficando a apenas dois gols da marca de 18 de Messi, enquanto Ousmane Dembélé (66') fechou o placar com seu primeiro gol em Copas do Mundo, após uma assistência de Michael Olise.
A partida no Lincoln Financial Field, válida pela segunda rodada do Grupo I, foi marcada por uma suspensão de mais de duas horas devido a um alerta de tempestade severa na Filadélfia.
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