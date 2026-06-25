Brasil enfrenta o Japão nos 16 avos da Copa 2026 após definição do Grupo F

Matheus Cunha, atacante do Brasil, e Daizen Maeda, atacante do Japão (Patricia de Melo Moreira/AFP e Aric Becker/AFP)

O Brasil já conhece seu adversário na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o Japão, que garantiu a segunda colocação do Grupo F após empatar por 1 a 1 com a Suécia, nesta quinta-feira (25), em Dallas. O confronto eliminatório será disputado na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston.

A definição do cruzamento veio após o encerramento da terceira e última rodada do Grupo F. Os japoneses chegaram à rodada decisiva dependendo apenas de um empate para confirmar a vaga e cumpriram a missão diante da Suécia. O resultado foi suficiente para manter a equipe na vice-liderança da chave e assegurar presença no mata-mata.

Quem terminou na ponta do grupo foi a Holanda. Os holandeses venceram a Tunísia, última colocada, por 3 a 1 e fecharam a primeira fase na liderança, evitando justamente o confronto com a Seleção Brasileira neste primeiro duelo eliminatório.

Classificado em primeiro lugar do Grupo C, o Brasil aguardava apenas a definição do Grupo F para conhecer seu adversário. Com isso, o caminho da equipe de Carlo Ancelotti está traçado. O desafio será diante de um Japão que chega embalado por uma campanha consistente e que tentará repetir as boas atuações para surpreender a Canarinho.

GRUPO F

1º Holanda - 7 pontos

2º Japão - 5 pontos

3º Suécia - 4 pontos

4º Tunísia - 0 pontos