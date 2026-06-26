Presidente do Equador decreta feriado nacional após vitória sobre a Alemanha

Torcida do Equador ( Jewel SAMAD / AFP)

A festa do Equador pela vitória sobre a Alemanha na Copa do Mundo ganhou um capítulo oficial. Ainda na noite da última quinta-feira, o presidente Daniel Noboa decretou feriado nacional nesta sexta-feira (26) em celebração ao triunfo que garantiu a vaga da seleção local na segunda fase do Mundial.

Em comunicado publicado nas redes oficiais do governo equatoriano, o texto classifica o resultado como "histórico" e estabelece que a folga é válida para os setores público e privado, com o objetivo de "celebrar um momento que enche de orgulho e união o país".

O presidente Daniel Noboa acompanhou de perto a façanha. Ele esteve no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde assistiu à vitória por 2 a 1 sobre os alemães, válida pela última rodada do Grupo E. Logo após o apito final, o mandatário publicou um vídeo comemorando o resultado ao lado do filho em um dos camarotes do estádio.

“Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram se recuperar e trazer esta imensa alegria para o país inteiro. Amanhã, feriado! Viva o Equador”, escreveu Noboa em suas redes sociais.

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O jogo e o tabu quebrado

Em campo, o Equador precisou buscar o resultado de virada. A Alemanha abriu o placar logo no início da partida com Leroy Sané. A reação sul-americana começou minutos depois, com o gol de empate marcado por Angulo. Na reta final da segunda etapa, Gonzalo Plata balançou as redes para decretar a vitória e a festa equatoriana.

A classificação deste ano representa um feito raro para o futebol do país: é apenas a segunda vez na história que o Equador avança para o mata-mata de uma Copa do Mundo. A única Copa em que a seleção havia chegado às oitavas de final foi em 2006, na Alemanha.

O Equador agora aguarda a definição dos próximos confrontos para conhecer seu adversário na segunda fase. Como garantiu a vaga como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos, a delegação equatoriana precisa esperar o encerramento das demais chaves para saber o chaveamento definitivo.

