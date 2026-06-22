Messi supera Klose e vira maior artilheiro da história das Copas

Atual campeão do mundo, o argentino marcou seu gol de número 17 contra a seleção da Áustria na segunda fase da rodada de grupos.

Messi vira maior artilheiro da história das Copas ( JUAN MABROMATA / AFP)

Lionel Messi superou o alemão Miroslav Klose e se tornou, nesta segunda-feira (22), o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Atual campeão do mundo, o argentino marcou seu gol de número 17 contra a seleção da Áustria na segunda fase da rodada de grupos.

Disputando seu sexto mundial, Messi passou em branco apenas na Copa da África do Sul, em 2010.

Em 2006, na Alemanha, e 2018, na Rússia, o atacante marcou um gol em cada; em 2014, na Copa do Brasil onde a Argentina foi vice-campeã, foram quatro gols marcados; e na campanha do título de 2022, no Qatar, Messi fez mais sete gols.

Novo ranking dos maiores artilheiros das Copas:

Lionel Messi (Argentina) — 17 gols (28 jogos)

Miroslav Klose (Alemanha) — 16 gols (24 jogos)

Ronaldo (Brasil) — 15 gols (19 jogos)

Kylian Mbappé (França) — 14 gols (15 jogos)

Gerd Müller (Alemanha) — 14 gols (13 jogos)