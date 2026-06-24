Messi completa 39 anos durante Copa 2026 e mantém protagonismo na seleção argentina

Maior artilheiro da história das Copas soma cinco gols em duas partidas e vive grande fase na competição

Lionel Messi, atacante da seleção argentina na Copa do Mundo 2026 ( Paul ELLIS / AFP)

Em plena disputa da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi celebra nesta quarta-feira (24) mais um aniversário. O capitão da Argentina completa 39 anos em um momento que simboliza sua longevidade no futebol. O camisa 10 é o artilheiro do torneio e ainda protagonista de uma seleção que busca o tetracampeonato.

A data foi comemorada em Kansas City, cidade escolhida pela delegação argentina como base durante o Mundial. Nas redes sociais, a seleção homenageou seu principal jogador. "39 anos de Lionel Messi, o homem que mudou a história do futebol mundial. Feliz aniversário, capitão", publicou a Albiceleste. Dentro de campo, os números mostram que o craque segue em altíssimo nível.

Nas duas primeiras partidas da Copa, Messi marcou cinco gols e assumiu a liderança isolada da artilharia. Além disso, tornou-se o maior goleador da história dos Mundiais (18 gols), ampliando ainda mais uma trajetória que já o colocou entre os maiores nomes do esporte. O desempenho reforça a impressão de que, mesmo após conquistar o tão sonhado título mundial no Catar, em 2022, a motivação permanece intacta.

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???? 39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán! ????????



???? https://t.co/T0ygZH3WIj pic.twitter.com/76EAczLfhp — ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) June 24, 2026

Fome de Copa

A vitória sobre a Áustria, na segunda rodada, deixou a Argentina próxima da liderança definitiva do Grupo J e abriu espaço para que o técnico Lionel Scaloni preserve alguns titulares diante da Jordânia, no próximo sábado (27). Segundo projeções da imprensa argentina, Messi pode até ser poupado, justamente para chegar mais descansado às fases eliminatórias.

A possibilidade não diminui o impacto do camisa 10 nesta Copa. Pelo contrário. Aos 39 anos, Messi demonstra uma versão mais leve, mas ainda decisiva. Com menos desgaste físico e cercado por uma equipe consolidada, o astro argentino segue sendo a principal referência da seleção em busca de mais um título mundial.

A continuidade da carreira também parece não ter prazo definido. Após a vitória sobre a Áustria, Messi voltou a afastar qualquer discussão sobre aposentadoria. "Continuarei por algum tempo, enquanto eu puder contribuir, me sentir bem fisicamente e ajudar meus companheiros. Continuarei jogando", afirmou.

O futuro do craque

Se a Copa de 2030 ainda aparece distante até para ele, a de 2026 segue sendo prioridade absoluta. "Jogar a Copa de 2030? Não sei. A verdade é que não estou pensando nisso agora. Parece um pouco distante. Estou vivendo um dia de cada vez e focado no presente", disse ao apresentador argentino Alejandro "Marley".

O presente, aliás, não poderia ser melhor. Em meio aos festejos pelos 39 anos, Messi chega à reta decisiva da fase de grupos como principal nome da Copa do Mundo. Dono de uma carreira repleta de recordes, o argentino mostra que ainda não está satisfeito.