Copa 2026: Grupo E chega à rodada final com disputa aberta e Alemanha na liderança

Duelo entre Equador e Curaçao na Copa do Mundo 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

A última rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 promete fortes emoções nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília). Com a Alemanha já garantida na liderança da chave, as atenções se voltam para a disputa pela segunda vaga direta às fases eliminatórias e para a corrida por um lugar entre os melhores terceiros colocados do torneio.

Equador, Costa do Marfim e Curaçao ainda alimentam esperanças de classificação, enquanto os alemães entram em campo tranquilos. A rodada simultânea definirá não apenas quem avança, mas também o posicionamento final da chave e possíveis cruzamentos nos 16 avos.

Alemanha joga sem pressão e Equador busca milagre

Dona de duas vitórias em dois jogos, contra Costa do Marfim e Curaçao, a Alemanha já assegurou a liderança do Grupo E com seis pontos e pode utilizar uma equipe modificada diante do Equador.

O cenário é ideal para o técnico Julian Nagelsmann administrar o elenco e preservar alguns dos principais jogadores para o mata-mata. Afinal, a liderança está garantida independentemente do resultado da última rodada.

Do outro lado, o Equador vive situação delicada. Apontada como uma possível surpresa antes do Mundial, a seleção sul-americana ainda não venceu. A derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim e o empate sem gols contra Curaçao deixaram os equatorianos com apenas um ponto.

Para avançar diretamente, o Equador precisa vencer a Alemanha e torcer por um tropeço da Costa do Marfim diante de Curaçao. Mesmo assim, uma vitória pode ser suficiente para manter os sul-americanos vivos na disputa por uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados da competição.

Costa do Marfim depende apenas de si

A equipe africana chega à rodada decisiva em posição confortável. Com três pontos, os marfinenses ocupam a segunda colocação e precisam apenas de um empate para garantir classificação às fases eliminatórias.

A campanha, porém, foi marcada por contrastes. Após vencer o Equador na estreia, a Costa do Marfim esteve perto de arrancar um resultado positivo diante da Alemanha, mas acabou sofrendo a virada nos minutos finais e perdeu por 2 a 1.

Agora, os Elefantes entram em campo sabendo que uma vitória elimina qualquer risco e confirma a vaga. Em caso de derrota, precisarão acompanhar atentamente o duelo entre Alemanha e Equador para não depender dos critérios dos melhores terceiros.

Curaçao sonha com classificação histórica

Menor país a disputar uma Copa do Mundo, Curaçao chega à última rodada com chances reais de escrever um capítulo histórico.

Depois de sofrer uma dura goleada por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, a equipe reagiu ao arrancar um empate sem gols diante do Equador, muito graças à atuação espetacular do goleiro Eloy Room.

Agora, a missão é vencer a Costa do Marfim e torcer para que a Alemanha derrote o Equador. Se a combinação acontecer, Curaçao poderá alcançar uma classificação inédita para a fase eliminatória do Mundial.