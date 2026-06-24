Copa 2026: Suíça e Canadá avançam, e Grupo B conhece sua classificação final

Silvan Widmer e Remo Freuler, jogadores da Suíça na Copa do Mundo 2026 (ALEX GRIMM / AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 começou a definir seus primeiros classificados e os caminhos do mata-mata. Nesta quarta-feira (24), os dois jogos do Grupo B encerraram a disputa da chave e confirmaram Suíça e Canadá nas primeiras posições, enquanto a Bósnia e Herzegovina ficou na expectativa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados e o Catar deu adeus ao torneio.

No confronto que valia a liderança do grupo, a Suíça venceu o Canadá por 2 a 1, em Vancouver, e garantiu a primeira colocação da chave. Já os canadenses, mesmo derrotados diante de sua torcida, fizeram história ao avançar pela primeira vez para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo.

Com o resultado, os suíços agora aguardam a definição dos terceiros colocados dos grupos E, F, G, I e J para conhecer seu adversário nos 16 avos.

O confronto da Suíça na próxima fase está marcado para o dia 3 de julho, uma sexta-feira, às 0h(horário de Brasília), em Vancouver.

O próximo compromisso do Canadá será no dia 28 de junho, às 16h (de Brasília), em Los Angeles, contra o segundo colocado da chave A, que ainda será definido entre Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul.

Bósnia segue viva; Catar dá adeus

No outro duelo da rodada, a Bósnia venceu o Catar por 3 a 1 e chegou aos quatro pontos, mantendo boas chances de classificação entre os oito melhores terceiros colocados da competição.

A definição, no entanto, dependerá dos resultados das demais chaves. Os critérios de desempate consideram, nesta ordem, número de pontos, saldo de gols, gols marcados, cartões recebidos e, por fim, o ranking da Fifa.

Já o Catar encerrou sua participação na Copa do Mundo na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto conquistado em três partidas.

Grupo B

1º – Suíça – Classificada para os 16-avos de final

2º – Canadá – Classificado para os 16-avos de final

3º – Bósnia e Herzegovina – Aguarda definição entre os melhores terceiros

4º – Catar – Eliminado