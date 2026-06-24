Grupo F da Copa 2026 chega à última rodada com Holanda e Japão disputando saldo de gols

Enquanto duelam pela liderança com os holandeses na tabela, o Japão também tenta confirmar a classificação contra a Suécia

Partida entre Holanda x Japão na Copa do Mundo (ARIC BECKER / AFP)

Cruzando diretamente com o grupo do Brasil na fase de mata-mata, o Grupo F da Copa do Mundo de 2026 chega à sua última rodada com Holanda e Japão disputando gol a gol a liderança na chave. Enquanto isso, a Suécia corre por fora e depende só de si para se classificar.

A 3ª rodada em questão acontece nesta quinta-feira (25), às 20h, com jogos simultâneos. A Laranja Mecânica tenta confirmar a 1ª posição em duelo contra a Tunísia, já eliminada, em Kansas City. No mesmo horário, o Japão encara os suecos em Dallas.

Neste momento, Holanda e Samurais Azuis somam 4 pontos e possuem saldo positivo de quatro. A Oranje leva vantagem pelos gols feitos, com sete a seis. A Suécia vem logo atrás e é a 3ª colocada, com 3 pontos, após uma derrota e uma vitória nas duas primeiras rodadas. A Tunísia chega à rodada final com 0 pontos e já está eliminada.

Cruzamento com o grupo do Brasil

Os dois primeiros colocados do Grupo F cruzam na fase de 16 avos de final com os dois primeiros do Grupo C, da Seleção Brasileira. Caso o Brasil confirme a primeira posição, enfrentará o segundo colocado da outra chave, que ainda pode ser Suécia, Japão ou Holanda.



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