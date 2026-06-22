Copa 2026: horários e onde assistir aos jogos de hoje (22/06)
Saiba onde assistir Argentina x Áustria, França x Iraque, Noruega x Senegal, Jordânia x Argélia
Publicado: 22/06/2026 às 07:00
Lionel Messi e Kylian Mbappé (Foto por JUAN MABROMATA / AFP e CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 segue nesta segunda-feira (22) com quatro partidas. Os destaques ficam para as presenças de Lionel Messi e Kylian Mbappé, que entram em campo por Argentina e França, respectivamente, em confrontos que podem encaminhar a classificação para a fase de mata-mata.
Atual campeã mundial, a Argentina encara a Áustria tentando manter os 100% de aproveitamento após a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Já a França busca o segundo triunfo consecutivo diante do Iraque. Ainda nesta segunda, Noruega e Senegal fazem um duelo que promete muito pelo Grupo I.
A rodada será encerrada na madrugada de terça-feira (23), às 0h, com o duelo entre Jordânia e Argélia, válido pelo Grupo J.
Os torcedores terão diversas opções para acompanhar os confrontos pela TV aberta e fechada, streaming e YouTube.
Horários e onde assistir aos jogos desta segunda-feira (22/06):
Argentina x Áustria, às 14h (de Brasília), pelo Grupo J: CazéTV (YouTube)
França x Iraque, às 18h (de Brasília), pelo Grupo I: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube)
Noruega x Senegal, às 21h (de Brasília), pelo Grupo I: CazéTV (YouTube)
Jordânia x Argélia, às 0h* (de Brasília), pelo Grupo J: CazéTV (YouTube)
*Partida disputada na madrugada de terça-feira (23)