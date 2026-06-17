Copa 2026: Cristiano Ronaldo tem a pior nota de Portugal no empate com Congo na estreia

Em sua sexta Copa do Mundo, Ronaldo finalizou três vezes, não acertou o alvo e teve atuação discreta na estreia portuguesa

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal na Copa do Mundo 2026 (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 ficou longe do roteiro esperado. Cercada de expectativa pela presença de Cristiano Ronaldo em seu sexto Mundial, a seleção portuguesa apenas empatou por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (17), em Houston, e viu seu principal astro ter uma atuação discreta.

Sem conseguir balançar as redes, Ronaldo recebeu nota 6,1 no Sofascore, plataforma especializada em estatísticas e avaliações de desempenho. O camisa 7 teve a pior nota entre os jogadores portugueses e a segunda pior de toda a partida, ficando à frente apenas do goleiro congolês Mpasi Nzau, avaliado com 6,0.

Aos 41 anos, Ronaldo atuou durante os 90 minutos e pouco conseguiu influenciar ofensivamente. Foram 25 ações com a bola ao longo da partida, além de três finalizações, nenhuma delas na direção do gol adversário. O desempenho refletiu a dificuldade de Portugal em encontrar espaços diante da organizada defesa congolesa.

Dentro de campo, a equipe comandada por Roberto Martínez apresentou problemas na construção das jogadas e teve dificuldades para acionar seu principal jogador. João Neves abriu o placar para os portugueses ainda no primeiro tempo, mas Wissa marcou o histórico primeiro gol da República Democrática do Congo em Copas do Mundo e garantiu a igualdade no marcador.

A atuação abaixo do esperado aumenta a pressão sobre Portugal logo na primeira rodada do Grupo K. Apontada como uma das seleções capazes de brigar pelas fases decisivas do torneio, a equipe deixou escapar dois pontos importantes e agora precisará reagir para não complicar sua situação na chave.

O próximo compromisso dos portugueses será no dia 23 de junho, diante do Uzbequistão. Já a República Democrática do Congo enfrenta a Colômbia na mesma data. Para Cristiano Ronaldo, a partida também será uma oportunidade de buscar sua primeira participação direta em gol nesta Copa e responder às críticas após uma estreia apagada em mais um capítulo de sua trajetória histórica em Mundiais.