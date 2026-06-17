Kane marca duas vezes e Inglaterra vence a Croácia em jogão na estreia da Copa 2026

Harry Kane em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo 2026 (PAUL ELLIS / AFP)

A Inglaterra começou a Copa do Mundo de 2026 com grande atuação e muita emoção. Em uma partida movimentada, repleta de alternativas e seis gols, os ingleses venceram a Croácia por 4 a 2 nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, Texas. O grande nome da partida foi Harry Kane, autor de dois gols.

Além dos dois tentos, o camisa 9 deixou sua marca na história da seleção inglesa. O atacante chegou a dez gols em Copas do Mundo e igualou Gary Lineker como maior artilheiro da Inglaterra na história do torneio. O desempenho também permitiu que Kane ultrapassasse Cristiano Ronaldo no ranking de gols em Mundiais, já que o português soma oito.

Outra marca curiosa veio na cobrança do pênalti que abriu o placar. Kane chegou a seis penalidades cobradas em Copas do Mundo, igualando Lionel Messi como o jogador com mais cobranças na história da competição. O inglês converteu cinco das seis tentativas, enquanto o argentino marcou quatro vezes.

Com os três pontos, a Inglaterra assume a liderança do Grupo L e agora volta suas atenções para o duelo contra Gana, marcado para o dia 23 de junho. A Croácia tentará a recuperação diante do Panamá na mesma data.

O JOGO

Kane abriu o placar logo aos 12 minutos, em cobrança de pênalti. Ao defender a primeira tentativa, o goleiro Livakovic se adiantou. Na repetição, Kane não desperdiçou. A Croácia reagiu e empatou com Baturina aos 36 minutos, mas o atacante inglês voltou a aparecer aos 42, desta vez de cabeça após escanteio cobrado por Declan Rice.

Nos acréscimos da etapa inicial, Petar Musa deixou tudo igual novamente, levando o confronto empatado para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, a equipe comandada por Thomas Tuchel aumentou o ritmo e encontrou espaços principalmente pelo lado direito do ataque. Jude Bellingham marcou o terceiro gol inglês aos dois minutos da etapa final e Rashford, já na reta final da partida, fechou o placar em 4 a 2 após assistência de Bukayo Saka.

Apesar da derrota, a Croácia criou dificuldades e exigiu boas intervenções de Jordan Pickford, enquanto Livakovic evitou um resultado ainda mais elástico com uma série de defesas importantes.

ESCALAÇÕES

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Marc Guéhi) e Nico O'Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers) e Jude Bellingham (Djed Spence); Noni Madueke (Marcus Rashford), Anthony Gordon (Bukayo Saka) e Harry Kane.

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic) e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric (Mateo Kovacic), Mario Pasalic (Andrej Kramaric) e Ivan Perisic; Petar Sucic, Martin Baturina (Nikola Vlasic) e Petar Musa (Igor Matanovic).

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