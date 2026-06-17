Inglaterra: saiba o que significam os leões no escudo inglês

Confira o significado de um dos símbolos mais consagrados do futebol e da história mundial.

Harry Kane, o 9 artilheiro da Inglaterra ( Paul ELLIS / AFP)

Sendo um símbolo consagrado da seleção de futebol da Inglaterra, a simbologia dos “Três Leões” tem raízes que ultrapassam o esporte e remontam à história da monarquia britânica.

Incorporado ao futebol com a criação da Football Association (FA), em 1863, o emblema, composto por três leões alinhados verticalmente e acompanhados por rosas, deriva diretamente das chamadas Armas Reais da Inglaterra, símbolo utilizado desde o século XII para representar o poder dos monarcas e identificar tropas em batalhas.

A origem dos três leões remonta à formação das dinastias inglesas. O rei Henrique I foi o primeiro a adotar o leão como símbolo, no início do século XII. Posteriormente, com alianças matrimoniais entre famílias reais que também utilizavam o animal em seus brasões, o número de leões foi ampliado. A consolidação do emblema com três leões ocorreu durante o reinado de Ricardo Coração de Leão, que adotou o símbolo como representação oficial da Coroa inglesa.

Além dos três leões, o escudo atual traz dez rosas Tudor, outro símbolo tradicional da Inglaterra, embora a razão exata para essa quantidade específica não seja conhecida.

O emblema permanece desde a primeira partida oficial da seleção, contra a Escócia, em 1872, passando por poucas alterações ao longo do tempo, sendo uma delas a adição de uma estrela acima do brasão em referência à conquista da Copa do Mundo de 1966.

O apelido “Três Leões” ganhou ainda mais popularidade com a música “Three Lions (It’s Coming Home)”, lançada por David Baddiel e Frank Skinner, que se tornou um dos principais hinos não oficiais da torcida inglesa em competições internacionais.