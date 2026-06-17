Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, lidera entre as WAGs

Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo (Reprodução/Redes Sociais )

Noiva de Cristiano Ronaldo, a influenciadora, modelo e empresária Georgina Rodríguez, aos 32 anos acumula mais de 73 milhões de seguidores nas redes sociais e se destaca como uma das companheiras de jogadores mais populares do futebol mundial.

Segundo um levantamento do perfil Vantix Magazine, o alcance digital de Georgina supera, inclusive, a soma das esposas e namoradas dos jogadores da seleção brasileira, que juntas reúnem cerca de 31 milhões de seguidores. Individualmente, a influenciadora Bruna Biancardi, ligada a Neymar, é a mais seguida entre as brasileiras, com 15,5 milhões. Outras que ultrapassam a marca de 1 milhão são Karoline Lima (5,8 milhões), Duda Fournier (2,2 milhões), Gabriely Miranda (2,1 milhões) e Natalia Belloli (1,7 milhão).

Ainda segundo o perfil, Georgina Rodríguez está no topo da lista geral das companheiras de jogadores de futebol que mais faturam com publicidade durante o período da copa tendo um faturamento estimado em US$ 716 mil por publicação patrocinada.

Confira a lista completa de Wags que mais faturam com publicidade:

1. Georgina Rodríguez (Cristiano Ronaldo) - US$716,000

2. Antonela Roccuzzo (Lionel Messi) - US$391,000

3. Ester Expósito (Kylian Mbappé) - US$240,000

4. Tini Stoessel (Rodrigo de Paul) - US$214,000

5. Bruna Biancardi (Neymar) - US$150,000

6. Karoline Lima (Leo Pereira) - US$57,000

7. Valentina Cervantes (Enzo Fernandes) - US$33,000

8. Taylor Ward (Riyad Mahrez) - US$30,000

9. Duda Fournier (Lucas Paquetá) - US$21,000

10. Mikky Kiemeney (Frenkie de Jong) - US$17,000

Relacionamento com Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão noivos desde agosto de 2025 e, de acordo com o Jornal da Madeira, planejam se casar no verão europeu de 2026, após o Mundial. A cerimônia deve ocorrer na Sé do Funchal, na ilha da Madeira, seguida de uma celebração em um hotel de luxo.

O relacionamento do casal teve início em 2016 e foi oficializado publicamente em janeiro de 2017.

O pedido de casamento aconteceu nove anos depois, conforme revelou o jogador em entrevista a Piers Morgan. “As coisas boas vêm na hora certa. Achei que era o momento porque é a mãe dos meus filhos e a pessoa que mais amo”, afirmou.

Cristiano Ronaldo é pai de cinco filhos. O primogênito, Cristiano Jr., nasceu em 2010. Em 2017, nasceram os gêmeos Eva Maria e Mateo, por meio de barriga de aluguel. No mesmo ano, nasceu Alana Martina, primeira filha do casal. Em 2022, Georgina deu à luz Bella; na ocasião, um dos bebês gêmeos que ela esperava faleceu.

A trajetória de Georgina, no entanto, começou longe dos holofotes. Nascida na Argentina e criada na Espanha, ela enfrentou dificuldades financeiras na juventude. Trabalhou como babá, empregada doméstica até conhecer Cristiano Ronaldo enquanto trabalhava como vendedora em uma loja da Gucci, em Madri. Desde então, tornou-se figura constante na vida pública do atleta, acompanhando-o em passagens por clubes na Itália (Juventus), Inglaterra (Manchester United) e Arábia Saudita (Al-Nassr).

Atualmente, Georgina é protagonista da série documental “Soy Georgina”, da Netflix, na qual compartilha aspectos de sua vida pessoal e familiar. Fora de campo, ela segue como uma das principais presenças na rotina do jogador, sendo apontada como um dos pilares de apoio ao longo de sua carreira.

Origem do termo WAG

A expressão “WAG”, sigla em inglês para “Wives and Girlfriends” (esposas e namoradas), surgiu no início dos anos 2000, criada pela imprensa britânica com o objetivo de rotular e estereotipar as mulheres que se relacionavam com grandes estrelas do esporte.

A popularização do termo ocorreu durante a Copa do Mundo de 2006, quando veículos de comunicação passaram a dar maior atenção à vida pessoal das companheiras dos jogadores, em especial a Victoria Beckham. Integrante das Spice Girls e casada com o ex-jogador David Beckham, então destaque do Real Madrid e da seleção inglesa, ela se tornou uma das figuras mais acompanhadas pela mídia.