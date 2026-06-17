Cristiano Ronaldo passa em branco e Portugal apenas empata em estreia na Copa 2026
Na tarde desta quarta-feira (17), em Houston, os portugueses ficaram no 1 a 1 com a República Democrática do Congo
Publicado: 17/06/2026 às 16:23
Cristiano Ronaldo em partida contra a RD Congo na Copa do Mundo (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
A seleção de Portugal estreou tropeçando na Copa do Mundo de 2026. Na tarde desta quarta-feira (17), em Houston, os portugueses ficaram no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, que marcou o seu primeiro gol na história das Copas no duelo.
O astro Cristiano Ronaldo passou em branco, parando na forte defesa congolesa durante os 90 minutos. O gol de Portugal foi marcado por João Neves, enquanto Wissa empatou para a RD Congo, ambos marcados no primeiro tempo.
Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa agora enfrenta o Uzbequistão no dia 23 de junho. A seleção congolesa, por sua vez, encara a Colômbia na mesma data, em Guadalajara. Ainda nesta quarta, colombianos e usbeques se enfrentam às 23h, na Cidade do México, fechando a primeira rodada do grupo.
O jogo
O primeiro gol da seleção lusa saiu cedo, em uma cabeçada de João Neves aos seis minutos, prenunciando um cenário favorável para os europeus. Mas o Congo surpreendeu e empatou pouco antes do intervalo (45'+5), também com um gol de cabeça, de Yoane Wissa, o primeiro do país em Mundiais.
Cristiano Ronaldo e companhia pareceram desconectadas no Estádio de Houston, no Texas, com dificuldades para construir seu jogo e sem acionar sua principal estrela.
João Neves abriu o placar e depois desapareceu. Bruno Fernandes teve uma atuação apagada e CR7 foi bem marcado quase o tempo todo.
Os 'Leopardos', por outro lado, aproveitaram ao máximo cada oportunidade. Seu estilo de jogo vertical, coletivo e veloz, exatamente como prometido pelo técnico Sébastien Desabre, deu resultado.
Escalações:
Portugal: Diogo Costa - João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 72') - Bernardo Silva (Francisco Conceição 46'), João Neves - Bruno Fernandes, Vitinha (Gonçalo Ramos 83'), Pedro Neto (Rafael Leão 72') - Cristiano Ronaldo (cap). Técnico: Roberto Martínez.
República Democrática do Congo: Lionel Mpasi-Nzau - Aaron Wan-Bissaka (Gideon Kalulu 85'), Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba (cap), Steve Kapuadi, Fuka Arthur Masuaku (Joris Kayembe 75') - Edo Kayembe (Charles Pickel 75'), Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau (Noah Sadiki 57') - Yoane Wissa, Cédric Bakambu (Simon Banza 85'). Técnico: Sébastien Desabre.
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