Site vaza imagem de chuteira especial de Cristiano Ronaldo para Copa 2026

Astro português de 41 anos pode se tornar o primeiro jogador de futebol da história a marcar gols em seis Copas do Mundo e terá uma edição especial da chuteira Mercurial Superfly da Nike

Cristiano Ronaldo (MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Cristiano Ronaldo receberá uma chuteira especial dourada para os próximos jogos da Copa do Mundo de 2026. É o que publicou, nesta quarta (17), o site Footy Headlines, principal portal de notícias especializado em vazamentos, antecipações e lançamentos de camisas de clubes e seleções de futebol.

A Nike, patrocinadora do astro português, deve lançar o calçado nesta quinta (18), um dia após o primeiro jogo de Portugal no Mundial de 2026, adiantou o Footy Headlines, que também trouxe novas imagens do produto.

O modelo é uma referência à chuteira Mercurial Superfly 1, originalmente lançada em 2009 e usada por Cristiano, que à época jogava no Manchester United, da Inglaterra.

Predominantemente dourada, metálica e com detalhes brancos, a chamada Nike Mercurial Superfly 1 CR7 aposta principalmente na estética “Last Dance” – última dança, em português, fazendo alusão à última vez em que Ronaldo disputa uma Copa do Mundo.

A novidade marca o retorno das chuteiras personalizadas de Cristiano Ronaldo, que não tinha uma edição exclusiva da Nike justamente desde o último Mundial, ocorrido em 2022, no Catar.