Copa 2026: lista indica qual é a WAG que mais fatura nas redes

Três brasileiras aparecem no top dez das companheiras de jogadores de futebol que mais faturam com publicidade durante o período pré-copa

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, e Bruna Biancardi, esposa de Neymar (Reprodução/Redes Sociais )

Com a atenção voltada para a Copa do Mundo de 2026, as esposas e namoradas dos jogadores, mais conhecidas como WAGs (sigla em inglês para “Wives and Girlfriends”), estão ganhando cada vez mais destaque. Movimentando o mercado publicitário nas redes sociais, três brasileiras aparecem no top dez das companheiras de jogadores de futebol que mais faturam com publicidade durante o período pré-copa.

O levantamento, divulgado pelo perfil Vantix Magazine, aponta as dez WAGs mais bem pagas do torneio, com base em estimativas da plataforma Lessie AI, que calcula valores de publicações patrocinadas a partir de alcance, engajamento e médias de mercado. Entre as brasileiras, Bruna Biancardi, esposa de Neymar, aparece como a mais bem posicionada, ocupando o quinto lugar no ranking global, com ganhos estimados em US$ 150 mil por publicação. Na sequência, Karoline Lima figura na sexta posição, com cerca de US$ 57 mil por ação publicitária. Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, ocupa o nono lugar, com aproximadamente US$ 21 mil por postagem.

No topo da lista geral está Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, com faturamento estimado em US$ 716 mil por publicação patrocinada. Em segundo lugar aparece Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, com cerca de US$ 391 mil.

Segundo a metodologia divulgada, os valores em dólares são estimativas baseadas em médias de mercado e não representam necessariamente contratos reais, que costumam incluir acordos mais amplos e de longo prazo.

Confira a lista completa:

1. Georgina Rodríguez (Cristiano Ronaldo) - US$716,000

2. Antonela Roccuzzo (Lionel Messi) - US$391,000

3. Ester Expósito (Kylian Mbappé) - US$240,000

4. Tini Stoessel (Rodrigo de Paul) - US$214,000

5. Bruna Biancardi (Neymar) - US$150,000

6. Karoline Lima (Leo Pereira) - US$57,000

7. Valentina Cervantes (Enzo Fernandes) - US$33,000

8. Taylor Ward (Riyad Mahrez) - US$30,000

9. Duda Fournier (Lucas Paquetá) - US$21,000

10. Mikky Kiemeney (Frenkie de Jong) - US$17,000

Origem do termo WAG

A expressão “WAG”, sigla em inglês para “Wives and Girlfriends” (esposas e namoradas), surgiu no início dos anos 2000, criada pela imprensa britânica com o objetivo de rotular e estereotipar as mulheres que se relacionavam com grandes estrelas do esporte.

A popularização do termo ocorreu durante a Copa do Mundo de 2006, quando veículos de comunicação passaram a dar maior atenção à vida pessoal das companheiras dos jogadores, em especial a Victoria Beckham. Integrante das Spice Girls e casada com o ex-jogador David Beckham, então destaque do Real Madrid e da seleção inglesa, ela se tornou uma das figuras mais acompanhadas pela mídia.

No Brasil, o tema também tem ganhado espaço principalmente depois do lançamento do documentário “Convocadas”, que aborda a rotina das esposas dos jogadores da seleção brasileira.