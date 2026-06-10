Copa 2026: lista indica qual é a WAG que mais fatura nas redes
Três brasileiras aparecem no top dez das companheiras de jogadores de futebol que mais faturam com publicidade durante o período pré-copa
Publicado: 10/06/2026 às 15:46
Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, e Bruna Biancardi, esposa de Neymar (Reprodução/Redes Sociais )
Com a atenção voltada para a Copa do Mundo de 2026, as esposas e namoradas dos jogadores, mais conhecidas como WAGs (sigla em inglês para “Wives and Girlfriends”), estão ganhando cada vez mais destaque. Movimentando o mercado publicitário nas redes sociais, três brasileiras aparecem no top dez das companheiras de jogadores de futebol que mais faturam com publicidade durante o período pré-copa.
O levantamento, divulgado pelo perfil Vantix Magazine, aponta as dez WAGs mais bem pagas do torneio, com base em estimativas da plataforma Lessie AI, que calcula valores de publicações patrocinadas a partir de alcance, engajamento e médias de mercado. Entre as brasileiras, Bruna Biancardi, esposa de Neymar, aparece como a mais bem posicionada, ocupando o quinto lugar no ranking global, com ganhos estimados em US$ 150 mil por publicação. Na sequência, Karoline Lima figura na sexta posição, com cerca de US$ 57 mil por ação publicitária. Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, ocupa o nono lugar, com aproximadamente US$ 21 mil por postagem.
No topo da lista geral está Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, com faturamento estimado em US$ 716 mil por publicação patrocinada. Em segundo lugar aparece Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, com cerca de US$ 391 mil.
Segundo a metodologia divulgada, os valores em dólares são estimativas baseadas em médias de mercado e não representam necessariamente contratos reais, que costumam incluir acordos mais amplos e de longo prazo.
Confira a lista completa:
1. Georgina Rodríguez (Cristiano Ronaldo) - US$716,000
2. Antonela Roccuzzo (Lionel Messi) - US$391,000
3. Ester Expósito (Kylian Mbappé) - US$240,000
4. Tini Stoessel (Rodrigo de Paul) - US$214,000
5. Bruna Biancardi (Neymar) - US$150,000
6. Karoline Lima (Leo Pereira) - US$57,000
7. Valentina Cervantes (Enzo Fernandes) - US$33,000
8. Taylor Ward (Riyad Mahrez) - US$30,000
9. Duda Fournier (Lucas Paquetá) - US$21,000
10. Mikky Kiemeney (Frenkie de Jong) - US$17,000
Origem do termo WAG
A expressão “WAG”, sigla em inglês para “Wives and Girlfriends” (esposas e namoradas), surgiu no início dos anos 2000, criada pela imprensa britânica com o objetivo de rotular e estereotipar as mulheres que se relacionavam com grandes estrelas do esporte.
A popularização do termo ocorreu durante a Copa do Mundo de 2006, quando veículos de comunicação passaram a dar maior atenção à vida pessoal das companheiras dos jogadores, em especial a Victoria Beckham. Integrante das Spice Girls e casada com o ex-jogador David Beckham, então destaque do Real Madrid e da seleção inglesa, ela se tornou uma das figuras mais acompanhadas pela mídia.
No Brasil, o tema também tem ganhado espaço principalmente depois do lançamento do documentário “Convocadas”, que aborda a rotina das esposas dos jogadores da seleção brasileira.