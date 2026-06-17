Terceiro episódio do programa debate os 16 gols alcançados por Messi e os 14 de Mbappé na história dos Mundiais, além de atualizar o quadro físico de Neymar

Diario da Copa #3: A disputa histórica entre Messi e Mbappé e o retorno de Neymar aos treinos. (Fotos: CHARLY TRIBALLEAU / AFP - JUAN MABROMATA / AFP)

Com Lionel Messi, Mbappé e Haaland brilhando em suas estreias na Copa do Mundo de 2026, o terceiro episódio do Diario da Copa debateu as atuações dos craques e as prospecções para o torneio.

Com o hat-trick dessa terça-feira (16), Messi ultrapassou Ronaldo Fenômeno e empatou com Klose na artilharia da história do Mundial - alcançando a marca de 16 gols.

Enquanto isso, o craque da França marcou duas vezes, se tornando o maior artilheiro da história da sua seleção e empatou com Gerd Muller com 14.

Em pauta também esteve a situação de Neymar na Seleção Brasileira. O camisa 10 do Brasil retornou aos gramados para treinar, mas ainda sem bola nem com o grupo de jogadores da Amarelinha.

Esta quarta-feira (17) marca um mês da lesão sofrida por Neymar, em partida contra o Coritiba, jogando pelo Santos.

Como acompanhar

Os episódios do Diario Cast vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026.

