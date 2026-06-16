Jogos de hoje da Copa de 2026: onde assistir e horários desta terça (16/06)

Kylian Mbappé, atacante da França, e Lionel Messi, atacante da Argentina (Franck Fife / AFP e odd Kirkland / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça (16) e madrugada de quarta (17) com mais quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. Os destaques do dia ficam para a estreia da atual campeã mundial Argentina, liderada por Lionel Messi, diante da Argélia, além do confronto entre França e Senegal, reedição de um duelo marcante da Copa de 2002 com duas fortes seleções.

A programação ainda conta com Iraque x Noruega, seleção que disputa seu primeiro Mundial desde 1998 e aposta no poder de fogo de Erling Haaland, e Áustria x Jordânia, partida que fecha a programação já na madrugada.

Os torcedores terão opções para acompanhar os jogos pela TV aberta, canal fechado, streaming e YouTube.

Jogos desta terça-feira (16/06), horários e onde assistir:

França x Senegal, às 16h (de Brasília), pelo Grupo I: TV Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube).

Iraque x Noruega, às 19h (de Brasília), pelo Grupo I: CazéTV (YouTube).

Argentina x Argélia, às 22h (de Brasília), pelo Grupo J: CazéTV (YouTube).

Áustria x Jordânia, às 1h (de Brasília), pelo Grupo J: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube).*

* Partida disputada na madrugada de quarta-feira (17), no horário de Brasília.