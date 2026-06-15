Copa 2026: entenda motivo do árbitro usar rosa em Arábia Saudita x Uruguai

Equipe de arbitragem de Arábia Saudita x Uruguai na Copa do Mundo 2026 (Molly Darlington / AFP)

Na partida entre Uruguai e Arábia Saudita, válida pelo Grupo H da Copa do Mundo 2026, a equipe de arbitragem liderada pelo italiano Maurizio Mariani entrou em campo com um uniforme rosa.

A escolha chama atenção por fugir dos tradicionais uniformes utilizados pelos árbitros em competições internacionais. No entanto, a cor não tem relação com nenhuma campanha específica nem com as seleções envolvidas na partida.

O motivo do uniforme rosa

A iniciativa faz parte de uma ação da Fifa para destacar a importância de Miami durante a competição, uma das sedes do Mundial.

Além de receber partidas da Copa do Mundo, a cidade norte-americana também funciona como base da arbitragem do torneio. É em Miami que os árbitros ficam hospedados e realizam treinamentos ao longo da competição. Segundo explicou Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa, a homenagem busca reconhecer o papel estratégico da cidade na organização do Mundial.

O tom rosa escolhido faz referência a símbolos tradicionais de Miami. Entre eles estão os flamingos, frequentemente associados à região, os famosos pores do sol em tons rosados e a arquitetura art déco que marca South Beach, um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.

A cor também remete a um elemento que se tornou parte da identidade esportiva local nos últimos anos. O rosa ganhou projeção internacional com o Inter Miami, clube onde atua Lionel Messi e que utiliza a tonalidade como destaque em seus uniformes.