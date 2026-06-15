Copa 2026: Scaloni testa alternativas para estreia da Argentina diante da Argélia

Lesões e dúvidas mexem na formação da atual campeã mundial para a abertura do Grupo J

Seleção argentina em treino na Copa do Mundo 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

A caminhada da Argentina na Copa do Mundo 2026 começa nesta terça-feira (16). Atual campeã mundial, a seleção comandada por Lionel Scaloni encara a Argélia, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pela primeira rodada do Grupo J. A estreia, porém, acontece cercada por dúvidas físicas e ajustes de última hora na equipe albiceleste.

A preparação para o confronto foi encerrada nesta segunda-feira (15), mas Scaloni ainda precisou administrar problemas no elenco. Nos últimos dias, o treinador testou diferentes formações e alternativas para compensar ausências importantes.

Como a Argentina chega para a estreia

O lateral-esquerdo Tagliafico segue fora por lesão muscular, enquanto nomes como Molina, Leandro Paredes, Nicolás González e Julián Álvarez chegaram a preocupar após apresentarem problemas físicos durante a reta final de preparação.

Ausências na equipe obrigaram Scaloni a promover mudanças. A mais recente delas foi a convocação do zagueiro Marcos Senesi após o corte de Leonardo Balerdi, que sofreu uma grave lesão na panturrilha direita. Com isso, a disputa por vaga na defesa ganhou força.

Facundo Medina e Lisandro Martínez brigam por uma posição no sistema defensivo, enquanto Molina tenta recuperar as condições ideais para iniciar entre os titulares. O treinador também trabalha com duas possibilidades táticas para a estreia.

4-3-3 ou 3-5-2 contra a Argélia

A primeira delas é um 4-3-3, esquema mais utilizado ao longo do ciclo. Nesse cenário, Thiago Almada aparece como opção para completar o setor ofensivo ao lado de Lionel Messi e Lautaro Martínez:

Emiliano Martínez; Montiel (Molina), Cristian Romero, Otamendi e Medina (Lisandro Martínez); De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Thiago Almada, Lionel Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez).

Já no 3-5-2, Giuliano Simeone e Nicolás González atuariam como alas, reforçando o meio-campo e dando maior proteção ao trio de zagueiros:

Emiliano Martínez; Cristian Romero, Otamendi e Lisandro Martínez; Giuliano Simeone, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Nicolás González; Lionel Messi e Lautaro Martínez.

Messi de olho em mais marcas históricas

Se a estreia marca o início de uma campanha argentina em busca do quarto título, também representa um novo capítulo na trajetória histórica de Lionel Messi.

Garantido entre os titulares, o camisa 10 chegará à marca de 200 partidas pela seleção argentina. Além disso, se tornará o primeiro jogador da história a disputar seis edições de Copa do Mundo.

Os recordes não param por aí. Em caso de vitória sobre a Argélia, Messi alcançará 17 triunfos em Mundiais e igualará o alemão Miroslav Klose como o jogador com mais vitórias na história da competição.