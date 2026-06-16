Copa 2026: os recordes que Lionel Messi pode bater na estreia da Argentina

Lionel Messi em ação pela Seleção Argentina (Todd Kirkland / AFP)

Lionel Messi entra em campo nesta terça-feira (16) não apenas para comandar a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, mas também para ampliar uma coleção de marcas que já o colocam entre os maiores nomes da história do torneio.

Aos 38 anos, o camisa 10 enfrenta a Argélia, às 22h (de Brasília), em Kansas City, cercado por expectativas dentro e fora das quatro linhas.

O primeiro a jogar seis Copas do Mundo

Atual campeão mundial, Messi disputa sua sexta Copa do Mundo e se tornará o primeiro jogador da história a alcançar tal marca. O argentino ainda divide esse feito com outros dois veteranos que também disputam o torneio: o goleiro mexicano Guillermo Ochoa e o atacante português Cristiano Ronaldo.

A diferença é que Ochoa permaneceu no banco de reservas na vitória do México sobre a África do Sul na abertura do Mundial, enquanto Cristiano Ronaldo só fará sua estreia na quarta-feira (17), por Portugal. Assim, Messi pode ser o primeiro dos três a efetivamente entrar em campo em uma sexta Copa do Mundo.

Outro número expressivo será alcançado logo na estreia. Contra a Argélia, Messi completará 200 partidas com a camisa da seleção argentina, ampliando ainda mais um recorde que já lhe pertence. O camisa 10 é o atleta que mais vezes representou a Albiceleste em toda a história.

Mais vitórias em Mundiais

Além disso, o craque pode igualar uma marca histórica em Copas do Mundo. Caso a Argentina vença a Argélia, Messi chegará a 17 triunfos em Mundiais e empatará com o alemão Miroslav Klose como o jogador com mais vitórias na competição. O recorde pode ser superado ainda durante a fase de grupos.

A busca por feitos não para por aí. Com 13 gols em Copas do Mundo, Messi também segue na perseguição aos maiores artilheiros da história do torneio. O líder do ranking é Klose, com 16 gols, seguido por Ronaldo Fenômeno, com 15. Uma campanha longa da Argentina pode colocar o camisa 10 definitivamente na disputa por mais essa marca histórica.