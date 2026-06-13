Por que jogadores estão usando chuteira rosa na Copa 2026

O rosa nos pés dos craques não é coincidência

Seleção Brasileira em partida contra o Marrocos na Copa 2026 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A grande quantidade de jogadores usando chuteiras rosas na Copa do Mundo 2026 está chamando a atenção dos torcedores nas redes sociais. Fabricantes como Nike, Adidas e Puma fizeram modelos em tons da cor para o Mundial.

O rosa nos pés dos craques não é coincidência, mas uma estratégia. Ao The Athletic, Odinga Nimako, gerente especialista em produtos da Nike, explicou que a marca escolheu a cor para transmitir "confiança" e gerar um grande impacto visual.

“O que temos ouvido constantemente dos atletas e dos consumidores, especialmente em momentos decisivos, é que cores vibrantes lhes dão confiança. Esse foi realmente o nosso ponto de partida”, disse.

“O rosa realmente ajuda a destacar a cor contra a grama verde do campo, tanto para quem está nas arquibancadas quanto para quem assiste pela TV, garantindo boa visibilidade”, explicou Nimako em outro trecho da entrevista

O atacante Vini Jr. é um dos jogadores que estão usando o rosa. Patrocinado pela Nike, ele calça o modelo Mercurial Vapor 17 Elite, que custa cerca de R$ 2.300.



O argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo estão entre as exceções. O primeiro vai usar o modelo F50 da Adidas em branco com detalhes azuis, cores da bandeira da Argentina. O astro de Portugal, que está em sua sexta e última Copa do Mundo, apareceu usando uma chuteira rosa da Nike, mas deve entrar em campo com um modelo dourado.