Copa 2026: entenda por que Neymar não vai jogar hoje
O camisa 10 da Seleção Brasileira não está jogando
Publicado: 13/06/2026 às 19:54
Neymar não está em campo com a Seleção Brasileira na estreia diante de Marrocos. (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
O atacante e camisa 10 Neymar não estáem campo com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos, em jogo válido pelo Grupo C, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Neymar vai acompanhar o jogo do banco de reservas. Mas não jogará na partida, pois segue em tratamento com fisioterapia. De acordo com Carlo Ancelotti, o craque deve entrar mesmo em campo contra o Haiti, no dia 19.
Escalação da Seleção Brasileira contra o Marrocos
Carlo Ancelotti já definiu os 11 jogadores que começarão a caminhada pelo hexacampeonato na estreia contra o Marrocos, neste sábado (13), pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026.
As principais surpresas ficam por conta da entrada de Douglas Santos na lateral-esquerda, Ibañez na lateral-direita e Igor Thiago no ataque.
Escalção da Seleção Brasileira: Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior