Copa 2026: as 10 camisas mais bonitas do Mundial
Seleções unem grandes jogos e peças que despertam o interesse das torcidas
Publicado: 13/06/2026 às 15:00
Camisas de Brasil, Curaçao e Alemanha para a Copa do Mundo 2026 (Divulgação)
A Copa do Mundo de 2026 também movimenta os torcedores pelos uniformes. Entre releituras de modelos históricos, homenagens culturais e apostas ousadas de design, algumas seleções chamaram atenção antes mesmo de entrarem em campo. Em uma edição que reúne tradição e modernidade, as camisas viraram atração à parte nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá.
O Diario de Pernambuco selecionou 10 uniformes que se destacam pela identidade visual, criatividade e ligação com a história de seus países. De gigantes como Brasil, Argentina e Alemanha a estreantes e seleções emergentes, a lista reúne modelos que prometem marcar a Copa dentro e fora das quatro linhas.
África do Sul (segunda camisa)
A camisa II da África do Sul é uma das mais elegantes do Mundial. O uniforme combina o tradicional verde com detalhes dourados nas três listras da Adidas e na gola, criando um visual sofisticado e que remete à identidade esportiva do país. Se a estreia da seleção não empolgou, a expectativa agora é pela primeira aparição do uniforme secundário em campo.
Alemanha (primeira camisa)
A tetracampeã mundial entra na Copa com uma camisa carregada de simbolismo. O uniforme principal da Alemanha faz referência ao modelo utilizado na conquista do Mundial de 1990, com elementos visuais inspirados no desenho clássico que marcou gerações. O detalhe ganha ainda mais peso por ser a última Copa com a Adidas como fornecedora da seleção alemã.
Argentina (primeira camisa)
A atual campeã mundial segue apostando em sua identidade. A camisa principal da Argentina preserva as tradicionais listras verticais, mas apresenta um tom de azul mais vibrante, que dá nova vida ao uniforme. O modelo ganha valor extra por acompanhar a despedida de Lionel Messi dos Mundiais.
Brasil (primeira camisa)
O uniforme principal da Seleção Brasileira foi um dos mais comentados desde o lançamento. Inspirada na camisa utilizada na conquista da Copa de 1970, considerada por muitos a maior equipe da história do futebol, a peça traz um amarelo mais vivo e detalhes discretos que remetem ao passado. O resultado agradou boa parte da torcida e reforçou o clima de nostalgia.
Curaçao (segunda camisa)
Uma das seleções mais simpáticas da Copa também aparece na lista. A camisa reserva de Curaçao aposta em um visual moderno. O uniforme combina simplicidade e identidade nacional, ajudando a transformar a equipe em uma das queridinhas dos torcedores neutros.
Equador (segunda camisa)
O segundo uniforme equatoriano é um dos mais refinados do torneio. A camisa preta conta com gola destacada, detalhes dourados e grafismos discretos nas laterais. O lema “Sonhar, transcender e fazer história” aparece incorporado ao design e reforça o momento vivido pela geração que colocou o Equador entre as seleções mais promissoras da América do Sul.
Espanha (primeira camisa)
Favorita ao título, a Espanha também chamou atenção pelo visual. O tradicional uniforme vermelho ganhou mangas azuis como principal novidade, criando um contraste marcante. O resultado é uma camisa moderna, mas que preserva a essência de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.
Gana (primeira camisa)
A seleção ganesa apresentou um uniforme que vai além do futebol. Pela primeira vez, a camisa principal incorpora elementos inspirados no kente, tradicional tecido africano reconhecido por suas cores e padrões geométricos. O grafismo espalhado pela peça reforça a conexão com a cultura local e transforma o uniforme em uma verdadeira homenagem ao país.
Japão (segunda camisa)
Os japoneses mais uma vez entregaram um dos modelos mais diferentes da Copa. A camisa reserva aposta em uma base off-white, quase creme, acompanhada por listras finas e coloridas que percorrem o uniforme. O resultado é elegante, moderno e facilmente identificável entre os demais participantes do Mundial.
México (primeira camisa)
O México não economizou criatividade. O uniforme principal apresenta um novo tom de verde e grafismos inspirados na rica cultura mexicana espalhados por toda a camisa. A combinação entre tradição e arte transformou o modelo em um dos mais elogiados da competição, reforçando a atmosfera especial de jogar um Mundial em casa.
"A Copa do Mundo é uma vitrine global para marcas, seleções e torcedores, transformando os uniformes em protagonistas dentro e fora de campo. A cada edição, as camisas figuram entre os produtos mais desejados do mercado esportivo, movimentando vendas, coleções e debates sobre design e estética", destaca a publicitária Maria Clara Roseno.
Entre homenagens históricas, referências culturais e releituras modernas, as camisas do Mundial de 2026 mostram que o espetáculo vai muito além da bola rolando.