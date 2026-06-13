Copa 2026: as 10 camisas mais bonitas do Mundial

Camisas de Brasil, Curaçao e Alemanha para a Copa do Mundo 2026 (Divulgação)

A Copa do Mundo de 2026 também movimenta os torcedores pelos uniformes. Entre releituras de modelos históricos, homenagens culturais e apostas ousadas de design, algumas seleções chamaram atenção antes mesmo de entrarem em campo. Em uma edição que reúne tradição e modernidade, as camisas viraram atração à parte nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá.

O Diario de Pernambuco selecionou 10 uniformes que se destacam pela identidade visual, criatividade e ligação com a história de seus países. De gigantes como Brasil, Argentina e Alemanha a estreantes e seleções emergentes, a lista reúne modelos que prometem marcar a Copa dentro e fora das quatro linhas.

África do Sul (segunda camisa)



A camisa II da África do Sul é uma das mais elegantes do Mundial. O uniforme combina o tradicional verde com detalhes dourados nas três listras da Adidas e na gola, criando um visual sofisticado e que remete à identidade esportiva do país. Se a estreia da seleção não empolgou, a expectativa agora é pela primeira aparição do uniforme secundário em campo.

Alemanha (primeira camisa)



A tetracampeã mundial entra na Copa com uma camisa carregada de simbolismo. O uniforme principal da Alemanha faz referência ao modelo utilizado na conquista do Mundial de 1990, com elementos visuais inspirados no desenho clássico que marcou gerações. O detalhe ganha ainda mais peso por ser a última Copa com a Adidas como fornecedora da seleção alemã.

Argentina (primeira camisa)



A atual campeã mundial segue apostando em sua identidade. A camisa principal da Argentina preserva as tradicionais listras verticais, mas apresenta um tom de azul mais vibrante, que dá nova vida ao uniforme. O modelo ganha valor extra por acompanhar a despedida de Lionel Messi dos Mundiais.

Brasil (primeira camisa)



O uniforme principal da Seleção Brasileira foi um dos mais comentados desde o lançamento. Inspirada na camisa utilizada na conquista da Copa de 1970, considerada por muitos a maior equipe da história do futebol, a peça traz um amarelo mais vivo e detalhes discretos que remetem ao passado. O resultado agradou boa parte da torcida e reforçou o clima de nostalgia.

Curaçao (segunda camisa)



Uma das seleções mais simpáticas da Copa também aparece na lista. A camisa reserva de Curaçao aposta em um visual moderno. O uniforme combina simplicidade e identidade nacional, ajudando a transformar a equipe em uma das queridinhas dos torcedores neutros.

Equador (segunda camisa)



O segundo uniforme equatoriano é um dos mais refinados do torneio. A camisa preta conta com gola destacada, detalhes dourados e grafismos discretos nas laterais. O lema “Sonhar, transcender e fazer história” aparece incorporado ao design e reforça o momento vivido pela geração que colocou o Equador entre as seleções mais promissoras da América do Sul.

Espanha (primeira camisa)



Favorita ao título, a Espanha também chamou atenção pelo visual. O tradicional uniforme vermelho ganhou mangas azuis como principal novidade, criando um contraste marcante. O resultado é uma camisa moderna, mas que preserva a essência de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Gana (primeira camisa)



A seleção ganesa apresentou um uniforme que vai além do futebol. Pela primeira vez, a camisa principal incorpora elementos inspirados no kente, tradicional tecido africano reconhecido por suas cores e padrões geométricos. O grafismo espalhado pela peça reforça a conexão com a cultura local e transforma o uniforme em uma verdadeira homenagem ao país.

Japão (segunda camisa)



Os japoneses mais uma vez entregaram um dos modelos mais diferentes da Copa. A camisa reserva aposta em uma base off-white, quase creme, acompanhada por listras finas e coloridas que percorrem o uniforme. O resultado é elegante, moderno e facilmente identificável entre os demais participantes do Mundial.

México (primeira camisa)



O México não economizou criatividade. O uniforme principal apresenta um novo tom de verde e grafismos inspirados na rica cultura mexicana espalhados por toda a camisa. A combinação entre tradição e arte transformou o modelo em um dos mais elogiados da competição, reforçando a atmosfera especial de jogar um Mundial em casa.

"A Copa do Mundo é uma vitrine global para marcas, seleções e torcedores, transformando os uniformes em protagonistas dentro e fora de campo. A cada edição, as camisas figuram entre os produtos mais desejados do mercado esportivo, movimentando vendas, coleções e debates sobre design e estética", destaca a publicitária Maria Clara Roseno.

Entre homenagens históricas, referências culturais e releituras modernas, as camisas do Mundial de 2026 mostram que o espetáculo vai muito além da bola rolando.