Copa 2026: os jogos da primeira fase que você não pode perder

Clássicos continentais, reencontros históricos e seleções candidatas ao título movimentam a fase de grupos do Mundial

Troféu da Copa do Mundo (FABRICE COFFRINI / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 mal começou e já reserva confrontos com cara de mata-mata. Com o novo formato de 48 seleções, a tendência é que a fase de grupos tenha ainda mais partidas decisivas, reunindo campeões mundiais, gerações promissoras e algumas das principais estrelas do futebol internacional.

Entre estreias aguardadas, reencontros históricos e duelos que podem definir lideranças de grupo, alguns jogos merecem um espaço especial na agenda do torcedor.

Confira os confrontos que prometem parar a primeira fase do Mundial.

Grupo C / 1ª rodada: Brasil x Marrocos (13 de junho, 19h)

Se a Copa para os brasileiros começa oficialmente neste sábado, o desafio inicial está longe de ser simples.

O Marrocos deixou de ser surpresa há muito tempo. Semifinalista da Copa de 2022 e dono de uma geração extremamente competitiva, o time africano aparece como principal concorrente do Brasil pela liderança do Grupo C. O confronto reúne duas seleções que chegam com expectativas altas e pode antecipar um clima de mata-mata logo na estreia.

Além da ansiedade de ver o Brasil em campo, o torcedor deve receber um duelo de alto nível no MetLife Stadium.

Grupo F / 1ª rodada: Holanda x Japão (14 de junho, 17h)

Talvez seja o duelo mais técnico da primeira rodada. A Holanda entra como favorita da chave, mas terá pela frente um Japão acostumado a complicar a vida das grandes seleções. Os japoneses chegam novamente com uma equipe veloz, organizada e recheada de atletas atuando nas principais ligas europeias.

O confronto também pode ser decisivo para a liderança de um grupo considerado um dos mais equilibrados do Mundial.

Grupo I / 1ª rodada: França x Senegal (16 de junho, 16h)

Toda Copa precisa de um duelo entre favoritos e candidatos a surpresa. A França de Mbappé encara um Senegal que segue competitivo e conta com jogadores experientes acostumados ao futebol europeu. O Grupo I é apontado por diversos analistas como um dos mais difíceis da competição, o que aumenta ainda mais o peso da partida.

O encontro também carrega uma carga histórica. Em 2002, os senegaleses chocaram o mundo ao derrotar justamente a França na abertura daquele Mundial.

Grupo L / 1ª rodada: Inglaterra x Croácia (17 de junho, 17h)

Bellingham contra Modric, um duelo de gerações. Inglaterra e Croácia protagonizam um dos confrontos mais pesados da primeira fase.

Os ingleses chegam novamente cercados por expectativas, enquanto os croatas tentam provar que ainda possuem força para competir em alto nível mesmo após o envelhecimento de sua geração histórica.

Grupo F / 2ª rodada: Holanda x Suécia (20 de junho, 14h)

Se Holanda x Japão promete equilíbrio, Holanda x Suécia pode pode mudar os rumos da chave.

A seleção sueca retorna ao Mundial com uma equipe mais competitiva e renovada. O duelo coloca os artilheiros Isak e Gyokeres diante da muralha Virgil Van Dijk.

São duas escolas tradicionais do futebol europeu e tem potencial para ser um dos melhores jogos da fase de grupos.

Grupo E / 3ª rodada: Equador x Alemanha (25 de junho, 17h)

Uma das partidas mais interessantes para quem gosta de observar novas gerações.

A tetracampeã Alemanha busca reafirmar seu protagonismo internacional, enquanto o Equador chega embalado após terminar as Eliminatórias Sul-Americanas à frente do Brasil e apresentar uma das melhores defesas do continente.

O duelo pode colocar frente a frente nomes como Kimmich, Florian Wirtz, Musiala, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata e Willian Pacho.

Grupo I / 3ª rodada: Noruega x França (26 de junho, 16h)

O jogo dos artilheiros. De um lado, Kylian Mbappé. Do outro, Erling Haaland. Poucas partidas da fase de grupos conseguem reunir dois dos maiores nomes do futebol mundial em momento tão decisivo. Dependendo dos resultados anteriores, o confronto pode valer liderança, classificação ou até mesmo evitar um cruzamento complicado no mata-mata.

É também a primeira grande oportunidade de ver Haaland em uma grande partida de Copa do Mundo.

Grupo H / 3ª rodada: Uruguai x Espanha (26 de junho, 21h)

A Espanha de Lamine Yamal enfrenta um Uruguai comandado por Marcelo Bielsa e liderado por Federico Valverde.

O confronto reúne duas seleções tradicionais, com estilos diferentes, e aparece entre os principais jogos da fase de grupos em diversas projeções internacionais.

Dependendo da situação da chave, pode valer a liderança do grupo e um caminho teoricamente mais tranquilo no mata-mata.

Grupo K / 3ª rodada: Colômbia x Portugal (27 de junho, 20h30)

Um encerramento de luxo para a primeira fase.

De um lado, Cristiano Ronaldo disputando sua última Copa do Mundo. Do outro, uma Colômbia embalada pela excelente campanha recente sob o comando de Néstor Lorenzo.

Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias e Richard Ríos enfrentam uma seleção portuguesa de Vitinha, João Neves, Rúben Dias e Nuno Mendes, jogadores que sonham em conquistar o único grande título que ainda falta para CR7.